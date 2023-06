Schwarzenegger progovorio o privatnom životu i aferi: 'Bio je to težak period za naš brak...'

Glumac, političar i body builder Arnold Schwarzenegger (75) uskoro će objaviti dokumentarac 'Arnold', a u njemu je progovorio o svojim uspjesima, ali i teškim trenutcima.

- Mislim da su napravili odličan posao, proveo sam 30-40 sati na intervjuima, bilo je teških trenutaka, trenutaka o kojima ne volimo govoriti, no to je dokumentarac, mora govoriti i o teškim trenutcima, inače nije autentično, a to mi se ne sviđa. Ljudi moraju znati istinu - rekao je Arnold.

Oduvijek sam bio iskren, imao sam i uspjeha i neuspjeha - dodao je.

Schwarzenegger je imao teško djetinjstvo, odrastao je uz oca koji je imao PTSP i zlostavljao ga, a izgubio je majku i brata.

Glumac je progovorio i o aferi u kojoj je 2011. dobio sina Josepha Baena (25) s kućnom pomoćnicom, a nakon toga je uslijedio razvod braka s Mariom Shriver (67).

- Ljudi će se sjećati mojih uspjeha, ali i neuspjeha. Bio je to težak period za moj brak, ali i za odnos s mojom djecom. Nanio sam puno boli svojoj obitelji i morat ću s time živjeti do kraja života - izjavio je.

Arnold je ispričao i koliko je zahtjevan posao guvernera.

- Kad sam bio guverner, radio sam cijeli dan i noć, nisam imao puno vremena za obitelj jer sam obećao da ću služiti ljudima. Kada bih došao doma, podsjetili bi me da bi obitelj trebala biti na prvom mjestu. Stoga sam bio u dilemi, 40 milijuna stanovnika Kalifornije ili moja obitelj. Kako to pomiriti? Nije prošlo baš najbolje, kćeri su mi zamjeravale što propuštam priredbe, treninge i roditeljske sastanke - rekao je.

Glumac je uspio popraviti odnos s kćerima, a danas uživa i u svojim kućnim ljubimcima.

Inače, Arnold je u braku s Mariom dobio četvero djece: Katherine Eunice (33), Patricka (29), Christophera Sargenta (25) i Christinu Mariu Aurealiu (31).