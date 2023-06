Schwarzenegger negirao da je spolno uznemiravao žene, sad se ispričao: 'Nemam izgovora...'

Na Netflixu će uskoro započeti prikazivanje dokumentarca 'Arnold' u kojemu će glumac Arnold Schwarzenegger (75) progovoriti o svom životu. Osim brojnih privatnih detalja koje je otkrio, u njemu se također ispričao za spolno uznemiravanje žena neposredno prije nego što se kandidirao za guvernera Kalifornije.

Pet dana prije izbora za guvernera Kalifornije 2003. godine, Los Angeles Times objavio je izvještaj u kojem je šest žena optužilo Schwarzeneggera da ih je dirao bez dopuštenja i ponižavao. Schwarzenegger je tada tvrdio da su izvješća 'izmišljena'.

- Moja reakcija na početku je bila obrambena. Danas mogu to realno sagledati. Ako je riječ o danima Muscle Beacha prije 40 godina, to je bilo pogrešno. Bilo je to s*anje. Zaboravite na sve izgovore, bilo je pogrešno - rekao je Schwarzenegger u trodijelnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji, piše Rolling Stone.

Foto: FrankHoermann/SVEN SIMON/DPA

Unatoč optužbama, Schwarzenegger je ipak pobijedio na izborima. Istraga Los Angeles Timesa na kraju nije utjecala na ankete, pa čak ni na Schwarzeneggerovu karijeru.

- Osobno me iznenadilo da to nije imalo veći učinak na izbore. Mislio sam da će se više ljudi uvrijediti. Kada je Schwarzenegger objavio da se natječe za guvernera, osoblje L.A. Timesa odmah je krenulo istraživati ​​priče koje smo slušali godinama, ali ih nitko zapravo nije u potpunosti istražio. Imali smo jedva šest tjedana za rad na ovome i počeli smo razgovarati sa ženama - kaže u dokumentarcu reporterka Los Angeles Timesa Carla Hall.

Prisjetimo se, glumac je u dokumentarcu progovorio i o trenutku kad je bivšoj supruzi Mariji Shriver (67) morao priznati prevaru. Arnold je imao aferu s dugogodišnjom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom (62), a s njom je dobio i sina.

- Mislio sam da mi je srce stalo. A onda sam rekao istinu. Da, Maria. Joseph je moj sin. To ju je shrvalo - otkrio je Arnold, kao i to da je supruzi sve priznao tek 2011. godine tijekom posjeta bračnom savjetniku. Ona je odmah zatražila razvod.