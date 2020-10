Sean Connery mnogima je bio omiljeni Bond, a šarmer stoljeća iz neimaštine je stigao do vrha

Slavni škotski velikan bio je prvi James Bond, a za mnoge fanove franšize o agentu 007 i 'jedini pravi'. Zavidna glumačka karijera trajala mu je desetljećima, a nisu izostala ni priznanja

<p>Glumac<strong> Sean Connery</strong> umro je u 91. godini, izvijestili su brojni britanski mediji. Preminuo je preko noći, u snu, a vijest o njegovoj smrti objavila je i potvrdila glumčeva obitelj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je legendarni glumac</strong></p><p>Rodio se u Škotskoj 1930. godine u radničkoj obitelji. Njegova majka Euphemia McLean bila je čistačica i sluškinja, a otac Joseph Connery je bio tvornički radnik i vozač kamiona. Seanov prvi posao bio je raznošenje mlijeka, a vozio je i taxi te kamion, bio je spasilac na plaži, model... Ništa mu od onoga što je postigao nije bilo servirano za pladnju. U dobi od 15 godina izbačen je iz škole pa se Connery tada pridružio britanskoj ratnoj mornarici. Iako u školi nije bio uzorit učenik, u ratnoj mornarici je bio odličan časnik. S 18 godina počeo se baviti i bodybuildingom, a bio je strastveni nogometaš. Legenda kaže kako mu je, dok je Igrao je za klub Bonnyrigg Rose, prišao <strong>Matt Busby</strong>, tadašnji menadžer engleskog kluba Manchester Uniteda i ponudio mu ugovor, ali Connery se ipak zahvalio. Želio je biti glumac.</p><p>I to mu se i ostvarilo. Započeo je u kazalištu, a potom je bio u brojnim britanskim serijama i filmovima. Uloga tajnog agenta Jamesa Bonda, lika nastalog po predlošku romanopisaca Iana Fleminga, svakako je ona koja mu je naposljetku promijenila život. Glumio je i u Hitchcockovim filmovima te je 2006. dobio nagradu za životno djelo Američkog filmskog instituta. Iste se godine glumački umirovio, ali se nešto kasnije okušao kao redatelj te je posuđivao glas u animiranim filmovima.</p><p>Slavni škotski velikan bio je prvi James Bond, a za mnoge fanove franšize o agentu 007 i 'jedini pravi'. Manje je poznato da je ulogu dobio glasovima čitatelja jednog dnevnog lista, a ne onako kako se to često voli predstaviti - da je na prvi pogled oduševio producente. Konkurenti su mu u to vrijeme bili Cary Grant, Rex Harrison, Trevor Howard, Patrick McGoohan i Roger Moore, koji je svoju priliku u franšizi dočekao nešto kasnije. Prvi film o britanskom tajnom agentu bio je 'Dr. No' (1962.), uslijedili su 'Iz Rusije s ljubavlju' (1963.), 'Goldfinger' (1964.), 'Operacija Grom' (1965.), 'Samo dvaput se živi' (1967.) i 'Dijamanti su vječni' (1971.), nakon čega se Connery zasitio lika koji mu je donio planetarnu slavu. Vratio se tek 12 godina kasnije još jednom ga utjeloviti. Bilo je to u filmu 'Nikad ne reci nikad'.</p><p><br/> <br/> Zavidna glumačka karijera trajala mu je desetljećima, a nisu izostala ni priznanja. Oskara za najboljeg sporednog glumca dobio je za ulogu policajca u 'Nedodirljivima' Briana De Palme, a za istu rolu zaradio je i Zlatni globus. Prestižnu BAFTA nagradu dobio je za ulogu u filmu 'Ime ruže' godinu ranije. Među ostalim poznatim ostvarenjima Sira Seana Conneryja ističu se uloge u filmovima 'Lov na crveni oktobar', 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod' i 'Hrid', a mnogi se dobro sjećaju i glavne uloge u pomalo bizarnom znanstveno-fantastičnom filmu 'Zardoz'. </p><p>Kraljica ga je proglasila vitezom u palači Holyrood 2000. godine, a on se za života i politički aktivirao, i to u borbi za samostalnu i nezavisnu Škotsku izvan Velike Britanije. Na tu manifestaciju stigao je odjeven u zeleno-crni karirani škotski kilt, koji je pripadao članovima njegove obitelji s majčine strane. Poznato je kako je Sir Sean Connery, poput pravog lokal patriota, bio veliki fan škotskog viskija, no obožavao je i martini te naravno, poput većine velikih zvijezdi, strastveno je igrao golf.</p><p>Magazin People dodijelio mu je status najseksepilnijeg živućeg muškarca i to kad je Connery imao već 59 godina na leđima, a zbog nadaleko poznatog šarma za života je slovio za jednog od najvećih holivudskih zavodnika.</p><p>- Hvala Bogu, sve je dobro dok nisam najprivlačniji mrtav muškarac - odgovorio im je tada sarkastično glumac.</p><p><br/> <br/> Visok i naočit, prigrlio je ulogu fatalnog tajnog agenta, a ljepotice je osim na velikim platnima, ljubio i u privatnom životu. Dvaput se ženio. Prva supruga bila mu je glumica <strong>Diane Cliento</strong> s kojom je bio u braku od 1962. do 1973., a iz tog braka imaju sina <strong>Jasona</strong>. Kasnije je bio u braku s umjetnicom <strong>Micheline Roquebrune</strong>, s kojom se oženio 1975. godine. </p><p> </p>