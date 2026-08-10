Sean Penn i Adrien Brody opet zajedno pred kamerama: Ovi glumci već su dijelili filmski set

Zagreb je ovih dana postao kulisa novog holivudskog trilera, a na setu filma 'Snake Island' okupila su se velika imena svjetske kinematografije. Film u Zagrebu snima Doug Liman, redatelj poznat po hitovima poput 'Bourneov identitet' i 'Na rubu budućnosti', a u projektu sudjeluju oskarovci Sean Penn i Adrien Brody.

Dio snimanja odvija se u samom centru Zagreba, a prostor oko hotela Esplanade prilagođen je potrebama produkcije. Na setu su se mogli vidjeti i statisti u vojnim uniformama s ukrajinskim obilježjima, što daje naslutiti kakvu će priču film donijeti na veliko platno.

Prema dosad dostupnim informacijama o projektu, 'Snake Island' inspiriran je sabotažom plinovoda Nord Stream iz 2022. godine, a priča bi trebala pratiti tajni tim ukrajinskih ronilaca na opasnoj podvodnoj misiji.

No zagrebački susret holivudskih zvijezda zanimljiv je i zbog njihove zajedničke filmske prošlosti. Sean Penn i Adrien Brody već su dijelili set, i to u filmu koji se danas smatra jednim od najpoznatijih ratnih ostvarenja 90-ih - 'Tanka crvena linija' Terrencea Malicka iz 1998. godine.

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Penn je u filmu glumio prvog narednika Edwarda Welsha, dok je Brody utjelovio kaplara Geoffreyja Fifea. Film, smješten u vrijeme bitke za Guadalcanal u Drugom svjetskom ratu, okupio je impresivnu glumačku postavu u kojoj su bili i Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson i Jared Leto.

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Zanimljiva je i veza Seana Penna s redateljem 'Snake Islanda'. Penn i Doug Liman već su surađivali na filmu 'Poštena igra' iz 2010. godine. Riječ je o političkoj drami temeljenoj na stvarnoj priči o bivšoj agentici CIA-e Valerie Plame i njezinu suprugu Josephu Wilsonu. Naomi Watts igrala je Plame, dok je Penn utjelovio Wilsona, a Liman je bio redatelj.

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Tako 'Snake Island' predstavlja zanimljiv filmski susret starih suradnika. Penn se nakon 16 godina ponovno našao pred kamerama u projektu koji režira Liman, dok se s Brodyjem vraća u istu filmsku priču gotovo tri desetljeća nakon 'Tanke crvene linije' .

Ovoga puta njihov se susret događa u Zagrebu, koji je zbog velikog međunarodnog projekta na nekoliko dana dobio sasvim novu filmsku kulisu.

*uz korištenje AI-ja