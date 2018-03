Sedam stvari koje smo saznali o filmu 'Stranci: Noćni plijen'

Horor 'Stranci: Noćni plijen' nastavak je odličnog horora 'Stranci' iz 2008. godine. U originalu su se od grupe ubojitih psihopata sakrivali Liv Tyler i Scott Speedman, s kakvim takvim uspjehom. Još jedna obitelj pokušat će preživjeti nasrtaje ovih manijaka.

1) Niti je nastavak, niti je reboot

Tijekom pisanja scenarija film je plutao od jedne verzije do druge. Malo je bio samo nastavak, malo je bio reboot franšize. Na kraju je film ispao istovremeno niti jedno od to dvoje, ali i jedno i drugo.

2) Redatelju Johannesu Robertsu trebala je samo jedna godina da razvije i snimi film

Nezavisno djelo '47 Meters Down' bio je prvi značajan film redatelja Johannesa Robertsa te je nakon osvajanja blagajni on sam upao u oko mnogih producenata. Svoju vještinu ponovio je i u ovom filmu, jer je uspio u samo jednoj godini i razraditi radnju, kao i snimiti film te dovršiti postprodukciju. Ako to usporedimo s nekim drugim djelima, gdje cijeli proces traje i po četiri godine, moramo reći da smo fascinirani.

3) Legendarno Kingovo djelo je utjecalo na scenarij

Film 'Christine' i ukleti Fordov kamionet iz tog djela pojavljuju se u filmu 'Stranci: Noćni plijen', a redatelj Roberts dao si je truda da pokaže koliko je na njega film 'Christine' utjecao.

Iako nije još uvijek jasno koliko i kako je utjecao, zna se da barem jedna scena ima taj kamion, koji je pritom zapaljen.

4) Profesionalci u igri

Christini Hendricks trebao je samo jedan tjedan da dovrši poslove oko svoje uloge. Poslovično dobar Martin Henderson također je profesionalno pristupio ulozi pa je u manje od deset dana zgotovio svoj dio.

5) Djeca poznatih glume

Sin glumca Billa Pullmana, Lewis, nastupa u ovom filmu. Kako kruže priče, mladi Lewis ima jednu od napetijih akcijskih sekvenci koja je snimljena. Jedino što se ne zna još uvijek jest je li ju uspio preživjeti.

6) Mlade zvjezdice

Nastavak (reboot?) nema zvjezdanu ekipu kakvu je imao prvi film, ali i dalje ima solidnu postavu. Tako 'Strancima: Noćni plijen' glumi i mlada Bailee Madison, koju smo prvi put vidjeli u filmu 'Most za Terabitiju'.

Osim što i glumi, umjetnica radi i na svojoj prvoj knjizi. Gdje samo nalazi vrijeme?

7) Isti izgledi, isti psihopati?

Troje manijaka koji 'love' glavne likove u prvom dijelu, Čovjek s maskom, Djevojka s plakata i Lutkica i dalje su tu, kako se i vidi na plakatu filma. Ali ipak, nije baš jasno jesu li to isti likovi. Ako je reboot filma u igri, onda je posve moguće da nisu.

U glavnoj ulozi je Christina Hendricks, a preostale su popunili Martin Henderson, Bailee Madison te mladi Lewis Pullman. Režije se prihvatio gore spomenuti Johannes Roberts. Srećom, u pitanju je iskusan umjetnik koji već dugi niz godina snima horore tako da pa očekujemo posve ugodan film.

Film u sva bolja kina dolazi 22. ožujka, u distribuciji Blitzfilma.

