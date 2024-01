Sedlar počinje snimati ratni film u Osijeku i Vukovaru: 'Dosad je prikupljeno 2,35 milijuna eura'

Krajem svibnja ili početkom lipnja trebalo bi krenuti snimanje filma '260 days' u režiji Jakova Sedlara i prema scenariju oskarovca Barrya Morrowa uz ugledna glumačka imena s kojima se još dogovara angažman, najavljeno je u nedjelju u Osijeku na konferenciji za novinare.

Film će se snimati prema autobiografskom romanu '260 dana' u kojem se autor Marijan Gubina bavi ratom u Hrvatskoj 1991. godine i govori o 260 dana provedenih u zatočeništvu.

- Preko sudbine obitelji Gubina može se vidjeti kako je sve počelo jer je to univerzalna priča i metafora o onome što se 1990-tih događalo na teritoriju Hrvatske. Bitan dio cijelog filma bit će na glumcima i zato smo se odlučili na jednu sjajnu ekipu britanskih i američkih glumaca uz nekolicinu i hrvatskih glumaca - kazao je Sedlar, dodajući da će film snimati na engleskom jeziku na lokacijama Slavonije i Baranje, Osijeka i Vukovara.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Sedlar smatra da je to bolje i za film jer je autorima bitno da se on prikazuje i izvan Hrvatske. Napominje također da je to prvi tako veliki film koji se financira privatnim novcem. 'Dosad je prikupljeno 2,35 milijuna eura, što je dovoljno za dobru produkciju s izvrsnim britanskim glumcima', poručio je Sedlar.

Postprodukcija će se nakon snimanja u Hrvatskoj, raditi tri do šest mjeseci u Hollywoodu. Predstavljanje filma trebalo bi se dogoditi na festivalima do kraja godine dok bi njegovo prikazivanje u kinima očekuje u siječnju ili veljači sljedeće godine. Marijan Gubina, po čijem će se autobiografskom romanu raditi ovaj filma izrazio je zadovoljstvo što su 'uspjeli uvjetovati da se snima u Slavoniji i Baranji te da Hollywood i svijet dovedu kod nas'. Naglašava da se filmom želi cijelom svijetu prikazati istinite činjenice o Domovinskom ratu.

- Posebna mi je želja da film pokaže mlađim generacijama točne činjenice o ratu u Hrvatskoj i da se pokaže kako Hrvati nisu nasilan narod, da ne teže osveti i nasilju nego miru, što je glavna poruka filma - istaknuo je Gubina.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zamjenik župana Josip Miletić izrazio je zadovoljstvo što će se nakon knjige snimati i film vrhunske produkcije te je uvjeren da će poruka filma daleko odjeknuti i da će djelovati edukativno i mirotvorno na buduće generacije. Glumačka ekipa bit će formirana do kraja ožujka a zasad se zna da su angažirani njemačka glumica Hanna Schygulla i Armand Assante dok će od hrvatskih glumaca u filmu igrati Lujo Kunčević, Pere Eranović i Konstantin Haag.