Šefica HNK u Zagrebu Iva Hraste Sočo i ravnatelj Nacionalnog teatra ojačali suradnju u Sofiji

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HNK Zagreb

U konstruktivnom razgovoru dogovorena je razmjena predstava u skoroj budućnosti...

Intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo i ravnatelj Nacionalnog teatra Ivan Vazov, Vasil Vasilev susreli su se u petak, 5. rujna, u Sofiji zajedno sa svojim suradnicima kako bi predstavili planove nadolazeće kazališne sezone.

Foto: HNK Zagreb

U konstruktivnom razgovoru dogovorena je razmjena predstava u skoroj budućnosti.

Nacionalni teatar Ivan Vazov i HNK u Zagrebu već surađuju u projektima sufinanciranima sredstvima programa Kreativna Europa Europske unije, a oba su kazališta i članice međunarodne mreže European Theatre Convention.

