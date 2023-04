Seks simbol 80-ih i danas mami uzdahe: Sad je otkrila šokantne detalje svog privatnog života

Postala je poznata 80-ih godina, kada je prozvana i seks simbolom. Nakon što ju je otkrio producent Claudio Cecchetto, atraktivna brineta snimila je hitove 'Sexy Girl', 'Boys' i brojne druge koje malo tko nije znao. Ipak, talijanska pjevačica Sabrina Salerno (55) je uz uspjeh prolazila kroz teške životne trenutke, o kojima je nedavno i progovorila.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imala sam vrlo loš odnos s ocem... On je umro 2019., nedugo nakon što je pokušao uspostaviti kontakt sa mnom. Tražio je moj oprost, a ja sam upoznala njegovu obitelj... Ponovno smo postali otac i kći, ali ta veza trajala je samo tri mjeseca... Iznenada je preminuo u srpnju - otkrila je Sabrina u jednom intervjuu.

- Upoznala sam ga tek kao 12-godišnjakinja... Ja sam njega prva potražila... Nažalost, on tad nije želio imati nikakve veze sa mnom. Morala sam inzistirati na tome da napravi DNK test, na što je on pristao tek kad sam ja imala već 46 godina. Tad sam napokon uspjela dobiti službeno priznanje... Problematičan odnos s ocem dosta je utjecao na mene. Tu otvorenu ranu nosila sam duboko u sebi godinama... Otac mi je govorio kako je 'moje rođenje bilo nesreća', a on u to vrijeme apsolutno nije želio imati kćer. Dugo sam se osjećala napuštenom i potpuno ignoriranom - ispričala je pa nastavila:

- Ne bih mijenjala sebe danas za onu djevojku koja sam bila u dvadesetima, bila sam krhka i u sebi sam vidjela puno mana. Sad se osjećam mirnije, jača sam i sigurnija u sebe.

Sabrina se povukla iz javnog života, ali često objavljuje fotografije na društvenim mrežama. Svakodnevno oduševljava svoje pratitelje golišavim izdanjima, a brojni komentiraju da izgleda jednako dobro kao i 80-ih.

Foto: Instagram/IPA agency/ Elisabetta Sod

Najčitaniji članci