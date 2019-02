Seksi Iskra: Plus size ljepotica rado pokazuje bujne atribute

Plus size manekenka Iskra Lawrence (28) postala je slavna upravo zahvaljujući svojim bujnim oblinama koje rado pokazuje na društvenim mrežama. Ovu zanosnu ljepoticu na Instagramu trenutno prati više od 4,4 milijuna ljudi.

[video: 1203849 / ]

Britanska manekenka redovito se skida i tako pokazuje da je, poput mnogih drugih plus size modela, potpuno zadovoljna svojim tijelom. Zagovara pozitivan stav prema vlastitom tijelu kao što to radi i Ashley Graham (31), trenutno jedna od najpopularnijih plus size modela u svijetu.

Foto: Instagram

Ipak, bujna britanska manekenka ne skriva da je u djetinjstvu zbog vršnjačkog nasilja i negativnih komentara patila od poremećaja u prehrani. Iskra je svojedobno otkrila da su je u mladosti često kritizirali zbog izgleda i često joj govorili da je 'predebela'. Sve je to, kako kaže, utjecalo na nju.

Foto: Instagram

Tako je već s 15 godina, Iskra započela s rigoroznim dijetama i ozbiljno se posvetila napornom vježbanju. Kako je i sama kasnije priznala na društvenim mrežama, kao tinejdžerica željela je sličiti ženama koje je viđala na naslovnicama časopisa jer je mislila 'da će je to učiniti sretnom i uspješnom'. Ipak, s vremenom je shvatila da takav način života nije za nju te je odlučila prihvatiti svoje tijelo.

- Godinama sam se uzalud trudila stesati i tako drastično smanjiti svoje prirodno bujne obline, ali nikako nisam bila zadovoljna sama sa sobom. Samo sam se stalno umarala, usput sam se i razboljela te nisam uopće brinula o svom psihološkom zdravlju - priznala je Iskra za britanske medije.

Foto: Instagram

Danas na svojim bujnim oblinama pošteno zarađuje, a sudjeluje u reklamama mnogih poznatih modnih brendova i dizajnera. Ne srami se strija ni celulita, a takvim navikama uči i svoje vjerne pratiteljice na Instagramu.

- Voli svoju stražnjicu bez obzira na to kakva je njezina veličina, imaš li kvržice, strije ili ožiljke. Nema veze je li ona mekana, čvrsta, ravna, okrugla ili glatka. Ona je tvoja i to je jedini jastuk koji doista trebaš - napisala je jednom prilikom na društvenim mrežama, a za objavu je dobila mnogo pozitivnih komentara i podrške od fanova.

- Ti si uistinu pravi uzor djevojkama. Predivna si i odlično izgledaš, a mršavo ionako već dugo nije u modi. Samo tako nastavi - samo je jedan od mnogih komentara oduševljenih Iskrinih pratitelja.