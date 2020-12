'Seksualni život mi je procvao otkad sam skinuo 15 kilograma'

U ekskluzivnom razgovoru nekadašnja najveća reality zvijezda kaže nam kako nakon treninga snage polugol skače u Savu pa onda pak bos trči uz nasip. Smatra da time 'bilda' imunitet

<p>Seks, droga, alkohol... danas je sve to iza njega. <strong>Ante Gotovac</strong> (50) u Beogradu, točnije Zemunu živi neki novi život. Svaku nedjelju je na misi, a bivša supruga<strong> Simona</strong> s kojom je skandalima godinama punio medijske stupce, sa svojom novom obitelji redovito je kod njegove majke na ručku u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kontroverzni poduzetnik pak trenutačno nema nikoga u svom životu. Nedavno je nakon mjesec dana ostavio dvostruko mlađu manekenku <strong>Medinu Pašić</strong> jer mu se nije dalo održavati vezu na daljinu. Medina naime živi i radi u Istanbulu. Zajedno su proveli vikend u Beogradu. Jeli su i pili po najboljim kavanama.</p><p>- Ona me više ne zanima. Ništa se nije dogodilo između nas, samo sam joj se prestao javljati. Nismo u kontaktu već mjesec dana. Hoću normalnu curu koja je u sportu. Neću ove sponzoruše. Ove šta samo izlaze vani to su sve klošari i ološ. Ne zanimaju me žene. Ne mogu ih uskladiti u svoj raspored. Ne želim preskakati treninge, to mi je ludilo - govori Ante.</p><p>Gotovac naime posljednja dva i pol mjeseca intenzivno trenira. Skinuo je 15-ak kila iako nema vagu, no vidi, kaže, po odjeći da se 'osušio jer sve na njemu visi'. Trenira na otvorenom, na hladnoći, radi čučnjeve, sklekove, plankove... Nakon treninga snage polugol, odnosno u kupaćim ili donjim gaćama skače u Savu pa onda pak bos trči uz nasip.</p><p>Smatra da time 'bilda' imunitet. </p><p>- Kad dođem kući nakon treninga noge i prsti mi budu ljubičasti od hladnoće. Kao u Legiji stranaca nam je. Trening je ludilo. Trener nam govori 'došo si dobrovoljno ode, umri'. Ovo je prebolesno - govori Ante dok fućka elektronsku cigaretu.</p><p>Duhana se, kaže, ostavio nakon što je godinama bio okorjeli pušač. Planira se skroz ostaviti cigareta.</p><p>- Otkad treniram osjećam se ko milijun dolara. Ko kamen. I seksualni život mi je bolji, vrhunski - zaključio je Ante.</p>