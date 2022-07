Selena Gomez nam otkriva: 'Jako volim svoju ulogu, a otkad je Cara tu, sve mi je puno lakše'

Ja jako volim svoju ulogu,priznala nam je popularna američka glumica i pjevačica, Selena Gomez (29) koja je zajedno sa Steve Martinom (76) i Martinom Shortom uspješno dovršila snimanje druge sezone popularne krimi serije 'Only Murders in the Building'. Ona utjelovljuje glavnu junakinju serije, Mabel Mora, koja u ovoj sezoni pronalazi ljubav.

Prva sezona donijela nam je deset epizoda kroz koje smo pratili Olivera (Short), Mabel (Gomez) i Charlesa (Martin), koji zajedno istražuju ubojstvo u stambenoj zgradi The Arconia i pokreću vlastiti true crime podcast kako bi riješili ubojstvo.

Kroz cijelo snimanje ove fantastične serije, Selena je, uživala radeći s Martinom i Shortom, a prisjetila se i najdražih trenutaka iz prve sezone.

- Ja imam toliko dobrih uspomena ali mislim da jedan dio iz prve sezone nikada neću zaboraviti, a to je scena gdje Mabel odlazi do Charlesa i kaže mu: 'Želim da budeš malo manje zločest'. On joj je na to hladno odgovorio: 'Znam da želiš'. Nakon toga, samo sam odšetala. Za mene je to bio jako smiješan i drag trenutak - prisjetila se Selena.

Prve dvije epizode stigle su u prošli utorak, 28. lipnja, na streaming platforme Hulu i Disney+, a otkrile su i neka nova lica poput manekenke Cara Delevingne (29) koja glumi Alice, simpatiju od Mabel. Selena i Cara dugogodišnje su prijateljice, a ovo im je bila jedinstvena prilika da zajedno rade na setu. Između njih je čak pao i strastveni poljubac.

- Bilo je jako zabavno. Ona je predivna, a znam ju otkad imam 15. Nas dvije imamo zajedničku povijest, mi se zaista volimo. Iz tog razloga nam je bilo jako lako snimati. Sve nam je bilo zabavno. Naše uloge su se zaista dobro upotpunile. Bila sam jako sretna što sam dobila priliku raditi s njom. Ona se oko uloge nije trebala puno truditi, ona je prirodno takva - opisala je glumica.

Druga sezona, po mnogočemu je posebna, a ono što je ističe od drugih, sličnih krimi serija je, tvrdi Selena, njezina 'raznolikost'.

- Mislim da je ova serija drugačija od ostalih, sličnih krimi serija, zato jer nije namijenjena samo jednoj ciljanoj publici već se dotiče skoro pa svih uzrasta. Mislim da je to nešto što jako rijetko viđamo. Naravno, ne bih rekla da je namijenjena za mlađu djecu, ali za tinejđere i ostale sigurno je. Zaista je predivno vidjeti različitu publiku koja to gleda i koju ova serija oduševljava - istaknula je s osmijehom na licu.

Spajanje više generacija i žanrova, uz komično olakšanje potrebno za smirivanje efekta užasnog ubojstva, čini seriju izvanrednim postignućem.

Tvoja uloga je evoluirala iz prve sezone u drugu, kako ti to vidiš? Kako si se ti snašla u tome?

- Mislim da je u prvoj sezoni Mabel bila malo izolirana pokušavajući otkriti što ju proganja tako dugo. Nakon rada sa Martinom i Shortom pronašla je zanimaciju i onda je evoluirala. Sada je sve bolja i bolja - otkrila je Selena koja je, kako kaže, istinski uživala biti Mabel.

Inače, Selena Gomez igra ulogu Mabel More, simpatične mlade žene koja renovira stan svoje bake u zgradi The Arconia u kojoj žive Charles i Oliver.

- Ja jako volim svoju ulogu. Moja omiljena stvar kod Mabel je definitivno ta ravnoteža koju ona ima. Ona je osoba koja će reći: 'Ne nemoj to reći','Ne radi to'. Ona je čvrsta, ona pomaže drugima. Jako je zabavno biti takva osoba - priznala je glumica.

Osjećate li pritisak zato što je prva sezona bila tako uspješna? S obzirom da imate mnogo pratitelja, smatrate li se uzorom?

- Ne mislim da sam nekome uzor. Ne mislim da ću nekoga potaknuti da živi život kao ja. Ja sam se trudila onoliko koliko sam mogla. Davala sam sve od sebe. Uvijek se trudim biti najbolja u onom što radim i volim kada drugi ljudi to vide - tvrdi Gomez koja je za kraj otkrila da i ona voli pogledati serije, a bila je najviše navučena na 'Narcose'.

