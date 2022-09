Hailey Bieber o optužbama za preljub: 'Nisam bila s Justinom dok su on i Selena bili zajedno'

Manekenka Hailey Bieber (25), u jučerašnjoj epizodi podcasta 'Call Her Daddy', suočila se s dugogodišnjim glasinama da je 'ukrala' svog muža Justina Biebera (28) njegovoj bivšoj Seleni Gomez (30).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad smo se on ili ja ikad počeli družiti ili nešto slično, on nije bio u vezi. Ikad. U bilo kojem trenutku - inzistirala je Hailey.

Napomenula je da nikada prije nije javno komentirala optužbe. Voditeljica podcasta nije konkretno imenovala Selenu, ali je implikacija bila jasna.

- Nije u mom karakteru petljati se u nečiju vezu. Nisam zainteresirana za to i nikada nisam bila. Nisam bila s njim dok je on bio s nekim u vezi. To je kraj - izjavila je Hailey.

Što se tiče vremenskog razdoblja u kojem su Hailey i Justin obnovili svoju vezu, zaručili se i vjenčali dok je pjevač također navodno još provodio vrijeme sa svojom bivšom, Hailey je rekla da može razumjeti kako to izgleda izvana, ali to nije ono što je ona doživjela.

- Bila je prava stvar za njih da zatvore ta vrata. U to vrijeme nisu bili u vezi - komentirala je Justinovu vezu sa Selenom.

Objasnila je da poštuje njihovu dugu povijest i zna da to zatvara jedno poglavlje te da je njihov prekid bila najbolja stvar za Justina da bi mogao krenuti dalje. Osim toga, rekla je da je jedan od razloga zašto je njihov brak tako jak upravo je to što je Justin uspio to zaključiti.

Manekenka je dodala kako se nikada ne bi htjela s nekim upustiti u vezu, niti udati za njega, ako se brine da on još ima osjećaje prema bivšoj.

- Pouzdano znam da je razlog zbog kojeg smo uspjeli ponovno biti zajedno taj što je to poglavlje bilo potpuno zatvoreno i za mene to znači poštovanje - rekla je.

Najčitaniji članci