Selena Gomez u dokumentarcu nije spomenula prijateljicu koja joj je spasila život s bubregom

U dokumentarcu ''My Mind And Me'' o svojoj karijeri i bolesti pjevačica Selena Gomez (30) je izjavila da joj je pjevačica Taylor Swift (32) jedina prijateljica u industriji.

- Nikada se nisam uklapala u cool grupu djevojaka koje su bile slavne. Moja jedina prijateljica u industriji je zapravo Taylor - rekla je Selena i tako zaboravila na kolegicu i prijateljicu Franciju Raisu, koja joj je prije nekoliko godina donirala bubreg.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Franciju je to poprilično pogodilo pa je ispod izdvojenog Seleninog citata o Swift na društvenim mrežama napisala samo komentar: "Zanimljivo" i prestala je pratiti.

- Žao mi je što nisam spomenula baš sve osobe koje poznajem - poručila je i svojim bezobzirnim komentarom šokirala obožavatelje, ali i javnost jer je sve ove godine Franciju nazivala sestrom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Francia je Seleni donirala bubreg nakon deset godina prijateljstva.

- Nisam mogla ustati bez nečije pomoći. To je bilo vrlo ponizno. Nisam se mogla istuširati sama, morao mi je netko pomoći jer se nisam mogla pomaknuti - otkrila je glumica ljetos američkim medijima.

