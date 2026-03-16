Selma Blair zablistala na zabavi nakon dodjele: Prošetala je crvenim tepihom sa štapom
Selma Blair (53) je na Vanity Fair Oscar partyju izgledala veoma elegantno, prošetavši crvenim tepihom sa štapom u ruci. Glumica, koja otvoreno govori o svojoj borbi s multiplom sklerozom, nosila je crni štap sa zakrivljenom srebrnom drškom koji je savršeno nadopunio njezinu odvažnu haljinu.
Njezin dolazak je podsjetio na važan trenutak iz 2019. godine, kada se prvi put nakon dijagnoze pojavila u javnosti s personaliziranim štapom, pretvorivši crveni tepih u platformu za podizanje svijesti o invaliditetu. Godinama kasnije, Blair, koja je zahvaljujući liječenju matičnim stanicama već nekoliko godina u remisiji, postala je jedna od najistaknutijih globalnih zagovornica za zajednicu oboljelih od kroničnih bolesti.
Na zabavi u Muzeju umjetnosti u Los Angelesu, Blair je zablistala u crnoj haljini s voluminoznom suknjom koja se spuštala do poda.
Haljina se isticala intrigantnim gornjim dijelom s crnim prugama i rešetkastim uzorkom preko tkanine u boji kože, stvarajući iluziju. Kosi kroj suknje naglasio je njezine bokove, a dizajn bez rukava istaknuo je ruke. Svoj izgled upotpunila je ogrlicom od krupnih dijamanata te narukvicama na oba zapešća.
Glumica ponosno nosi štap dok se bori s multiplom sklerozom , a nekad na događaje dolazi i u pratnji svog terapijskog psa Scouta.
Podsjetimo, glumici je multipla skleroza dijagnosticirana 2018. godine, nakon čega je otvoreno progovorila o simptomima i teškoj borbi s bolešću. Prošla je transplantaciju matičnih stanica i kemoterapiju, a cijeli je proces dokumentirala u filmu 'Introducing, Selma Blair'. Danas je u remisiji i velika je inspiracija mnogima koji se bore s kroničnim bolestima.
Inače, sama dodjela Oscara donijela je nekoliko iznenađenja. Glavnu nagradu za najbolji film odnio je 'One Battle After Another' redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio i kipić za najbolju režiju. Najboljim glumcem proglašen je Michael B. Jordan za ulogu u filmu 'Sinners', dok je nagradu za najbolju glumicu osvojila Jessie Buckley za film 'Hamnet'.
