Selma Blair zablistala na zabavi nakon dodjele: Prošetala je crvenim tepihom sa štapom

Selma Blair (53) je na Vanity Fair Oscar partyju izgledala veoma elegantno, prošetavši crvenim tepihom sa štapom u ruci. Glumica, koja otvoreno govori o svojoj borbi s multiplom sklerozom, nosila je crni štap sa zakrivljenom srebrnom drškom koji je savršeno nadopunio njezinu odvažnu haljinu.

Foto: Danny Moloshok

Njezin dolazak je podsjetio na važan trenutak iz 2019. godine, kada se prvi put nakon dijagnoze pojavila u javnosti s personaliziranim štapom, pretvorivši crveni tepih u platformu za podizanje svijesti o invaliditetu. Godinama kasnije, Blair, koja je zahvaljujući liječenju matičnim stanicama već nekoliko godina u remisiji, postala je jedna od najistaknutijih globalnih zagovornica za zajednicu oboljelih od kroničnih bolesti.

Na zabavi u Muzeju umjetnosti u Los Angelesu, Blair je zablistala u crnoj haljini s voluminoznom suknjom koja se spuštala do poda.

Haljina se isticala intrigantnim gornjim dijelom s crnim prugama i rešetkastim uzorkom preko tkanine u boji kože, stvarajući iluziju. Kosi kroj suknje naglasio je njezine bokove, a dizajn bez rukava istaknuo je ruke. Svoj izgled upotpunila je ogrlicom od krupnih dijamanata te narukvicama na oba zapešća.

Glumica ponosno nosi štap dok se bori s multiplom sklerozom , a nekad na događaje dolazi i u pratnji svog terapijskog psa Scouta.

Podsjetimo, glumici je multipla skleroza dijagnosticirana 2018. godine, nakon čega je otvoreno progovorila o simptomima i teškoj borbi s bolešću. Prošla je transplantaciju matičnih stanica i kemoterapiju, a cijeli je proces dokumentirala u filmu 'Introducing, Selma Blair'. Danas je u remisiji i velika je inspiracija mnogima koji se bore s kroničnim bolestima.

Inače, sama dodjela Oscara donijela je nekoliko iznenađenja. Glavnu nagradu za najbolji film odnio je 'One Battle After Another' redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio i kipić za najbolju režiju. Najboljim glumcem proglašen je Michael B. Jordan za ulogu u filmu 'Sinners', dok je nagradu za najbolju glumicu osvojila Jessie Buckley za film 'Hamnet'.