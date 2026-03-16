Španjolski glumac nosio natpis na dodjeli Oscara: Evo što znači

Španjolski glumac Javier Bardem je na 98. dodjeli Oscara poslao je snažnu političku poruku. Na crvenom tepihu nosio je bedž s natpisom 'No a la Guerra', odnosno 'Protiv rata'.

Dok je s Priyankom Choprom uručio nagradu za najbolji međunarodni film istaknuo je svoju poruku: 'Ne ratu i slobodna Palestina'. Njegov istup, usmjeren protiv američkog rata s Iranom i izraelsko-palestinskog sukoba, publika je u hollywoodskom Dolby Theatreu popratila glasnim pljeskom.

Inače, Bardem je isti bedž 'No a la Guerra' nosio i 2003. na dodjeli nagrada Goya, u znak prosvjeda protiv, kako je tada rekao, 'ilegalnog rata u Iraku'.

- Nosim bedž koji sam već nosio 2003. zbog rata u Iraku, koji je bio ilegalan. I evo nas, 23 godine kasnije, suočeni s još jednim ilegalnim ratom koji vode Trump i Netanyahu, a koji iza sebe ostavlja golemu štetu i odnosi živote nevinih ljudi - rekao je Bardem.

Osim toga, glumac je nosio i drugi bedž, s likom Handale, kojeg je 1969. stvorio palestinski karikaturist Naji al-Ali. Za njega je rekao da je 'palestinski simbol otpora'.

On je i ranije otvoreno govorio o svojoj podršci Palestini.

- Danas osuđujem genocid u Gazi. Pozivam se na Međunarodno udruženje stručnjaka za proučavanje genocida (IAGS), koje se sustavno bavi proučavanjem genocida i koje je ovo proglasilo genocidom. Zato tražimo trgovinske i diplomatske sankcije protiv Izraela kako bi se to zaustavilo. Slobodna Palestina - rekao je tada.

Na ovogodišnjim Oscarima brojne su zvijezde nosile bedževe s bijelom golubicom, službenim simbolom inicijative Artists4Ceasefire. Riječ je o skupini od više od 500 glumaca i umjetnika, među kojima je i Bardem, a oni traže trajni prekid vatre u Izraelu i Palestini, oslobađanje svih talaca i hitnu dostavu humanitarne pomoći civilima.

Saja Kilani, zvijezda filma 'The Voice of Hind Rajab', o tome je pričala na crvenom tepihu.

- Ovaj bedž nastao je u suradnji s umjetnikom Shepardom Faireyem. To je simbol inicijative Artists4Ceasefire i njime tražimo trajni prekid vatre. Trenutno nema primirja, bombardiranje se i dalje nastavlja, a razaranje i raseljavanje traju u Palestini, Libanonu, Iranu i Venezueli - rekla je.