Sementa Rajhard otkrila detalje druge trudnoće: 'Imamo ime!'

Bit će moderno ime, a najbitnije da se sviđa i meni i suprugu to je ono o čemu nismo dugo razmišljali i oko čega se nismo svađali. Otkrila je to glumica i pjevačica Sementa Rajhard (33) za IN Magazin, kad su je pitali kako će nazvati sinčića kojeg će za pet mjeseci dobiti sa suprugom Vanjom Brundulom.

Ime su smislili još prije pet godina, dok su iščekivali dolazak kćeri Stele.

- Prije 5 godina smo imali to ime ako bude dečko i ostvarilo nam se i jedva čekamo to malo stvorenje da ga nazovemo tim imenom - dodala je Rajhard.

Zagreb: Četvrti rođendan podcasta Ane Radišić 4EverInClouds | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sementa i Vanja su prije godinu dana imali veliku proslavu i crkveno vjenčanje u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici. Točno kako su i planirali, tri godine nakon što su jedno drugome izrekli 'da' kod matičara. Prisjetila se toga i na svojem Instagramu te napisala: 'I živjeli su sretno zauvijek'.

- Naš dan prošao je i bolje nešto što smo ga mogli zamisliti. Htjeli smo manju ceremoniju i sve je ispalo baš kako smo željeli. Tijekom ceremonije pjevale su predivne sestre Husar koje oduvijek obožavam, a samu ceremoniju vodio je teolog Andrej Grozdanov. Prvi ples smo zapravo otplesali na kombinaciju dviju pjesama - 'Čarobno jutro' i 'I Will Always Love You', gdje nam se pridružila i naša Stellica - govorila je pjevačica i glumica u lipnju prošle godine za Story.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Vjenčanicu je zapazila čim su je dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović predstavili na internetskoj stranici kao dio nove kolekcije. Odmah je znala da je to-to.

- Imala sam raznih ideja u tom razdoblju o izgledu vjenčanice, ali poznavajući sebe, ono što prvo otkrijem, uvijek je pravi odabir i moram priznati da sam se osjećala jako sretno i lijepo u njoj - rekla je Sementa.

Sa suprugom Vanjom gostima je pripremila iznenađenje. U jednom trenutku stigla je pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna, koja je oduševila sve prisutne.

- Obitelj nam je bila na okupu, veselili smo se i to je pravi blagoslov koji nas čini sretnima, a najviše što je naša Stella bila uz nas - isticala je Rajhard Brundula.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell