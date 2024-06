FOTO Sementa Rajhard zasjala je na reviji poznate prijateljice i ponosno obgrlila trbuščić...

Glumica i dizajnerica Katarina Baban (36) kreirala je vlastiti brend odjeće i u srijedu je novu kolekciju predstavila na reviji u Zagrebu. Među mnogim kolegicama i prijateljicama koje su je stigle podržati, bila je i glumica te pjevačica Sementa Rajhard (33).

Sementa, koja se proslavila u seriji 'Stella', pojavila se u narančastoj haljini s ljubičastim motivima. Osim kreacije, isticao se njezin poveći trbuščić.

Zagreb: Modna revija Katarine Baban | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dobit će sina

- Trudna sam. Čekamo našu prinovu, četiri mjeseca je prošlo - rekla je početkom mjeseca za Story.

Sina će dobiti sa suprugom, građevinskim poduzetnikom Vanjom Brundulom. To će im biti drugo dijete, jer već imaju kćer Stellu.

- Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina - dodala je pjevačica i glumica.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Prije točno godinu dana imali su veliku proslavu i crkveno vjenčanje u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici. Točno kako su i planirali, tri godine nakon što su jedno drugome izrekli 'da' kod matičara. Prisjetila se toga i na svojem Instagramu te napisala: 'I živjeli su sretno zauvijek'.

- Naš dan prošao je i bolje nešto što smo ga mogli zamisliti. Htjeli smo manju ceremoniju i sve je ispalo baš kako smo željeli. Tijekom ceremonije pjevale su predivne sestre Husar koje oduvijek obožavam, a samu ceremoniju vodio je teolog Andrej Grozdanov. Prvi ples smo zapravo otplesali na kombinaciju dviju pjesama - 'Čarobno jutro' i 'I Will Always Love You', gdje nam se pridružila i naša Stellica - govorila je pjevačica i glumica u lipnju prošle godine za Story.

Pripremila iznenađenje za goste

Vjenčanicu je zapazila čim su je dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović predstavili na internetskoj stranici kao dio nove kolekcije. Odmah je znala da je to-to.

- Imala sam raznih ideja u tom razdoblju o izgledu vjenčanice, ali poznavajući sebe, ono što prvo otkrijem, uvijek je pravi odabir i moram priznati da sam se osjećala jako sretno i lijepo u njoj - rekla je Sementa.

Sa suprugom Vanjom gostima je pripremila iznenađenje. U jednom trenutku stigla je pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna, koja je oduševila sve prisutne.

- Obitelj nam je bila na okupu, veselili smo se i to je pravi blagoslov koji nas čini sretnima, a najviše što je naša Stella bila uz nas - isticala je Rajhard Brundula.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell