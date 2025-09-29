SEMPL konferenciji u Sloveniji će voditi Ida Prester: Pogledajte koja sve poznata imena stižu

Ono što je Weekend Media Festival u Hrvatskoj to je SEMPL konferencija u susjednoj nam Sloveniji. Ovaj vodeći medijski regionalni događaj svake godine privlači više od 700 lidera u marketingu, medijima i komunikacijama iz srednje i jugoistočne Europe. Svi oni naći će se na istom mjestu i to 27. i 28. studenog u Portorožu, a kao i prošle godine konferenciju će u Grand Hotel Bernardin voditi Ida Prester čime je zagarantiran spoj ozbiljnog poslovnog sadržaja i ležerne, prijateljske atmosfere.

Želite li ostati u toku s najnovijim svjetskim trendovima u medijima i saznati više o vrhunskim inovacijama u industriji ili pogledati u budućnost poslovanja, SEMPL je definitivno konferencija kojoj morate prisustvovati.

- Svake godine u Portorož donosimo jedinstvenu priliku da se spoje svjetski trendovi i regionalna iskustva. SEMPL je dovoljno velik da proširite mrežu kontakata, a istovremeno dovoljno intiman da omiljenog govornika možete pozvati na kavu. Ove godine želimo pokazati kako je i one najmanje detalje moguće pretvoriti u velike prilike. Naime, uspjeh se ne krije samo u velikim koracima, već u sposobnosti da prepoznamo snagu skrivenih detalja i pretvorimo ih u prilike. Upravo to će biti glavna nit vodilja 24. SEMPL-a - poručuju organizatori.

Uz prekrasan pogled na more održat će se paneli i radionice osmišljeni da unaprijede sposobnost prepoznavanja poslovnih prilika, a biti će prikazani i primjeri brendova koji su uz pomoć određenih detalja nadmudrili konkurenciju.

Ali to nije sve! SEMPL ove godine na svoju pozornicu dovodi prave svjetske face jer će govornici biti globalno poznata imena kao što su Damon Baker i Tamlyn Wright. Damon je renomirani fotograf poznat po svojim intimnim portretima slavnih osoba, uključujući Celine Dion, Taylor Swift, Damiana Davida, Sydney Sweeney i Nicole Kidman, dok je Tamlyn etablirana kreativna producentica i scenografkinja koja je sudjelovala u stvaranju najvećih televizijskih projekata kao što su Super Bowl, Oscar i Grammy, a bila je uključena i u turneje svjetskih zvijezda poput Taylor Swift, Katy Perry, Miley Cyrus, Jonas Brothers i Selene Gomez.

Posebnu pozornost svakako će privući hrvatski panel kojeg će moderirati Edina Pršić Babić, a sudjelovat će medijski stručnjaci Ana Sršen, Ivona Čulo i Martin Koprek. Panel će se baviti pitanjem tko danas doista oblikuje javni diskurs: urednici, PR-ovci, oglašivači ili algoritmi te kako umjetna inteligencija mijenja ulogu komunikatora.

Konferenciju i ove godine prati prestižno natjecanje SEMPLER za najbolje projekte u području medija, komunikacija i marketinga koje se dodjeljuje u 11 kategorija. O pobjednicima odlučuje međunarodni žiri sastavljen od domaćih i inozemnih profesionalaca čija je predsjednica Iva Đurković. Ova menadžerica iz Srbije s diplomom filmskih, TV i medijskih studija Sveučilišta u Aucklandu na Novom Zelandu u 20-godišnjoj karijeri u medijskoj industriji radila je na reality TV programima emitiranima diljem regije. Rok za prijavu radova je 21. listopada 2025.

Kompletan program i dodatne informacije dostupni su na službenoj stranici konferencije, gdje i dalje možete nabaviti svoje ulaznice.