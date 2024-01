Senna M, Minea i Ilan Kabiljo iskreno: 'Pjesme 90-ih bile su pozitiva, tog danas više nema'

Uzbuđen sam oko nastupa, naravno. Nedavno sam već nastupao u Areni kao gost na Vanninu koncertu pa sam prebrodio tremu nakon 20 godina nenastupanja. Bio sam ugodno iznenađen pozivom za Megadance Party, iako sam neko vrijeme razmišljao trebam li se odazvati. Da nisam, bilo bi mi poslije žao. Publika može očekivati onog istog Ilana, ali u starijem izdanju. Nadam se skinuti bar još jednu kilu do nastupa. Plesne korake ne mislim učiti, a pjevanje moram malo opet vježbati, rekao nam je Ilan Kabiljo (54).

Skladatelj, aranžer, producent, pjevač, velika zvijezda 90-ih danas živi mirnim obiteljskim životom. Tek povremeno zasvira klavir. Raduje se druženju s glazbenicima, a i oni jedva čekaju vidjeti ga. Kao prije 30 godina, na velikom Megadance Partyju u zagrebačkoj Areni, zvjezdana ekipa zapjevat će i danas rado slušane hitove.

Foto: Facebook

- Jako me raduje vidjeti sve te kolege iz 90-ih. Senna M me poznaje još od tinejdžerskih godina. Kod njega sam u glazbenom studiju 'Nostradamus' s njim i Mirom Buljanom snimio svoje prve prave snimke. On me ohrabrio da počnem pjevati i dao mi je važne savjete kod snimanja vokala. On je genijalac - govori Ilan i dodaje kako nikad nije bio ambiciozan imati pravi bend, što mu je sad žao.

Glazba, kaže Kabiljo, zahtijeva velika odricanja, inače ne možeš biti uspješan.

Megadance Party bit će samo jedanput!

Dance scenu 90-ih pokrenuli su Vladimir Mihaljek Miha i Zoran Škugor, s pjevačima je tih godina puno radio i pokojni menadžer Boris Šuput. Namjera organizatora Megadance Partyja je napraviti hommage tom vremenu, oživjeti dane kad se nije gledalo tko je s kime i zašto.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

- Bili smo svi zajedno, sirotinja, voljna raditi i pomagati. Nismo si podmetali klipove niti se lajkali. Mi smo se nazivali i nalazili. Na partyju će biti i pjesmama onih koji više nisu s nama. Kassandra, Dino, Oliver, Stavros, Massimo, Čubi... puštat će se originali. Nitko ne može njih pjevati, nema folirancije, svatko pjeva svoje pjesme - rekao je Trpimir Vicković Vicko, PR golemog projekta.

Bez obzira na zanimanje publike i veselje pjevača, Megadance Party bit će samo jedanput. Nema odlaska u druge gradove, druge zemlje. Mogli bi, naravno, to nije upitno, ali dogovor je da to bude jedinstveni, spektakularni događaj kojim se obilježava 30 godina Cro dance scene. Vicković dodaje kako će Arena 9. veljače biti najveći disko u Hrvatskoj. Umjesto klasične pozornice s tri strane, bina će biti u sredini, na 360 stupnjeva, i audio i video. Dance scena podrazumijeva i plesače.

Senna M: 'Ovo je vjerojatno moj zadnji koncert'

- Senna M se odmah bacio na trening. Najavio je da će imati ekipu mladih plesačica, ali je okupio i originalnu postavu iz 90-ih koja uvježbava točku - govori Vicković. Plesačice imaju tri probe na tjedan, hodaju po gradu, traže kostime. Veliki entuzijazam vlada.

- Prelazio sam sedam gora, sedam mora da dođem do tih plesačica. Nisam imao pojma gdje su, što rade i kako izgledaju. No našao sam ih, šest svojih plesačica koje su i dalje opstale u plesu, aerobiku. Danas imaju oko 45 godina, majke su, ali radit će kao u 90-ima - sretan je Senna M.

Kaže da je to njegov, vjerojatno, zadnji koncert na kojemu će dati 200 posto od sebe. Ali, ističe, život ga je naučio, nikad ne reci nikad

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

- Sad sam odvojio tri mjeseca za nastup jer ne mogu priuštiti publici da otpjevam 'Bebu' stojeći, da ne plešem. Ta priča mora biti kao ona 90-ih. Kad sam napisao 'Bebu', četiri, pet kompozitora, najvećih hrvatskih faca u svijetu glazbe rekli su mi da nema šanse da će proći. Da vani pjesma može proći, ali da u Hrvatskoj nema šanse. To mi je bio najveći kompliment. Ti kompozitori jednostavno nisu imali širinu shvatiti da postoji prostor inovacije, gdje mlada publika može to jedva dočekati - rekao je Senna M.

Veseli se druženju s kolegama, posebno se raduje što će vidjeti Ilana Kabilja.

- On je odrastao u mom studiju na Šalati. Divan i izuzetan muzičar, o kojem 20 godina nema ništa. Veselim se još par izvođača koji će doći jer je to stvarno možda zadnja prilika da se vidimo, pričamo... Dosta se tih izvođača povuklo, u nekim su drugim svjetovima. Neki uspješni, drugi malo manje. Ono što je mene stvarno zaboljelo je što je dance u to doba otišao na nepravedan način. Utješno mi je što čujem da glazba 90-ih ne gubi sjaj. Današnjim pjevačima nemoguće je napraviti nešto što će trajati - ističe Senna M.

Dance 90-ih naziva čarobnim vremenom, nekim poretkom planeta u kojemu su njih nekoliko pionira krenuli ni iz čega. Tad nije mogao mirno proći ulicom, da mu ljudi ne prilaze. Cijenili su i podržavali to što je radio. Pokazivali su mu to grlenim pjevanjem u prepunim diskotekama.

- Put kojim smo mi, zvijezde 90-ih, išli stvarno je bio težak. Nastali smo u ratno doba. U ormaru imam stvarno puno zahvalnica za humanitarne koncerte, ranjenike, djecu... Išli smo na svoju odgovornost po opasnim zonama. Jedino što nas je tad nosilo bilo je da vidimo ta nasmijana lica i radost ljudi koji su napokon čuli nešto novo, svježe. Kroz svoj život lijepio sam svoje plakate, milijun puta postavljao svoje zvučnike, rasvjetu na koncertima. Krvavo sam radio za svoje vizije, za svoju ljubav prema glazbi. Nije postojala prepreka. Znao sam nekad 10, 20 kilometara pješačiti i nositi gitaru ili nešto. Današnje zvijezde ne žele nositi niti kofer. Ako nešto teško stekneš, to će trajati. Postoji neka čarolija, pravila u svemiru koja, ako ne poštuješ, ne može ti se dogoditi - govori Senna M.

Minea: '90-e su se vratile na velika vrata!'

Čaroliju njegova svemira potvrđuje i to što se pjesme 90-ih i danas rado slušaju. Baš kao nekad u krcatim diskotekama, ni danas nema svadbe, tuluma, veselja bez tih hitova. Sennina "Beba", Mineini "Vrapci i komarci", "Šumica" I. Bee, Sandijeva "Ljubav za sve"...

- Ušla sam u sve to potpuno neopterećeno, radila sam, kao i danas, sve iz ljubavi, s guštom. Uhvati me nostalgija kad gledam fotografije, tad sam funkcionirala od danas do sutra, uživala sam u trenutku koji mi se nudi - rekla je Minea (46).

Foto: Sinisa Hancic

Prisjeća se vremena u kojemu nije bilo mobitela, autogrami su bili najvažniji na svijetu, a dobivala je i vreće pisama. Već dulje vrijeme nastupa po Hrvatskoj i šire s Ivanom Banfić (54) i Ellom, s pozornice vidi različite generacije i svi znaju tekstove pjesama. To joj je velika motivacija.

- Te 90-e su se vratile na velika vrata. Ljudi ih vole jer ih vraća u 'neka bolja, sretnija vremena'. Sama pozitiva izlazi iz tih pjesama, a toga danas više nema. Radim to iz ljubavi i srca, a nastup u Areni bit će doživljaj za pamćenje - kaže Minea.

Pamti festivale, koncerte, memorijale, druženja s dušom. I niz anegdota. Sjeća se 1996., njoj prvog Đoserova memorijala u Puli. Oko jedan sat u noći probudili su je stariji kolege, predstavili se kao novinari Radija Pule i vodili s njom intervju.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

- Bila sam fina i pristojna, nisam ih odbila i s njima sam razgovarala dva sata. Postavljali su svakakva pitanja, ja sam to sve lijepo odgovarala, ni u jednom momentu nisam posumnjala da je to spačka. Danas se smijem kako sam bila mlada i naivna - smije se.