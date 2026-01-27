Sergej Božić o pjesmi za Doru: 'Ranjiva je baš kao što sam i ja'

Riječanin Sergej Božić (21) glazbom se bavi odmalena. Prvi nastupi došli su rano, najprije kroz dječje festivale i školske priredbe, a vrlo brzo i na televiziji. Još 2015. godine, kao jedanaestogodišnjak, natjecao se u RTL-ovu showu 'Zvjezdice', gdje mu je mentorica bila Ivana Vrdoljak Vanna. Uz nastupe je završio osnovnu glazbenu školu na smjeru gitare, a potom i srednju glazbenu školu na odsjeku solo pjevanja.

Veći iskorak napravio je u HRT-ovoj emisiji 'The Voice Hrvatska' 2023./2024, gdje je ponovno uz mentoricu Vannu stigao do polufinala i kasnije ostvario duet "Dan po dan". Danas ga taj put vodi i na Doru. U drugoj polufinalnoj večeri, 13. veljače, na zagrebačkom Prisavlju predstavit će se pjesmom 'Scream', nastalom u suradnji s Laurom Kojapjeva (Laura Sučec) i Mattom Shaftom (Matej Magdić).

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako i kad je nastala pjesma 'Scream'?

Pjesma Scream nije nastala iz drame, okviri pjesme nastali su prilikom druženja na kavi s laurakoja pjeva i Matt Shaftom, znači iz sasvim spontanog trenutka. Nije nastala planski za Doru, ali kada je dobila oblik, odlučili smo poslati prijavu. Tek kasnije sam shvatio da upravo taj osjećaj unutarnjeg gušenja koji svi katkad osjetimo, imaju snagu koju vrijedi podijeliti na velikoj pozornici.

Što vam osobno znači 'Scream' i o čemu govori?

Scream govori o unutarnjem glasu koji često potiskujemo – o emocijama koje ne znamo ili ne smijemo izgovoriti naglas. Za mene je to pjesma o oslobađanju, o priznanju vlastite ranjivosti i hrabrosti da je pokažeš. Nije agresivan krik, nego tihi, iskreni vapaj.

Koliko se razlikuje od onoga što ste dosad objavili?

Ogoljenija i mračnija, ali i vrlo iskrena. Ranije sam više razmišljao o formi, a ovdje sam se vodio emocijom. Ovo je pjesma u kojoj se ne skrivam iza očekivanja. Ona je zapravo najbliža meni kakav zaista jesam.

Foto: Dario Njavro/HRT

Zašto ste se odlučili prijaviti na Doru?

Nisam posebno razmišljao o trenutku karijere, ali izvedba na Dori jest dio mojih želja pa prolaskom pjesme imam satisfakciju da ovo što radim je dobar put za mene i u autorskom i u izvođačkom smislu. Cijeli tim se složio da imamo pjesmu i dobar trenutak i priliku i ovim putem se zahvaljujem svima iz tima; laurikojapjeva, Matt Shaftu, koreografkinji Eli Kupres Đorđević, plesačicama, dizajnerici Jeleni Depope - Yoko, mojoj fotografkinji Mariji Zorić, ekipi sa snimanja spota …..i svim dragim ljudima koji su uz mene i zajedno stvaramo jednu lijepu priču.

Vaš glazbeni put počeo je još na dječjim festivalima, kojeg se nastupa danas najradije sjetite?

Dječji festivali su mi ostali u posebno lijepom sjećanju. Tada sam prvi put osjetio uzbuđenje pozornice i publike. Posebno pamtim festival „Čarobna frula“ na kojoj sam sa svojom prijateljicom Lucijom Stipanović nastupio sa pjesmom po imenu „Kada odrastemo“ i osvojio Grand Prix. To je stvarno moment kojeg se rado sjetim.

Kad ste shvatili da se glazbom želite baviti ozbiljno, a ne samo kao hobijem?

Oduvijek sam volio pjevati iako tada nisam to gledao kao talent, iskreno sam mislio da svatko zna pjevati. Zanimali su me i razni instrumenti tako da sam krenuo u osnovnu glazbenu školu. Kroz godine bavljenja glazbom se ideja ozbiljnijeg bavljenja glazbom sama razvijala i danas smo ovdje.

Split: Zatvaranje Međunarodnih Sportskih igara mladih | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koliko vam je iskustvo iz 'The Voicea' pomoglo?

The Voice mi je dao važno iskustvo rada pod pritiskom i nastupa pred velikom publikom te nošenjem sa raznim mišljenjima gledatelja. Naučio sam kako se nositi s tremom i kako ostati svoj unatoč kamerama i očekivanjima. To iskustvo danas nosim kao veliku prednost.

Duet s Vannom bio je važna prekretnica, koliko vam je ona danas podrška i savjetnica?

Vanna je netko čije mišljenje izuzetno cijenim, odlična je kolegica i prijateljica. Njezina podrška mi znači jer dolazi iz iskustva, ali i iz iskrene ljudske topline. Puno mi znači što imam mogućnost javiti joj se kad god je to potrebno, iako nema uvijek odgovor tu je da me sasluša.

Je vam dala neki savjet koji nosite sa sobom i uoči Dore?

Jedan savjet koji posebno nosim je da nikad ne pokušavam biti nešto što nisam, jer publika osjeti istinu. Rekla mi je da vjerujem pjesmi i sebi i toga se držim.

Kako se pripremate za nastup na pozornici Dore, više vokalno ili mentalno?

Rekao bih – podjednako. Vokalna priprema je temelj, ali mentalna stabilnost je ključna. Radim na tome da ostanem prisutan u trenutku, da ne razmišljam o bodovima ni očekivanjima, nego o priči koju nosim na pozornicu i da tu izvedbu i emociju potpuno prenesem publici.

Foto: Privatni album/canva

Što bi za vas bio dobar rezultat na Dori, neovisno o plasmanu?

Dobar rezultat za mene je da izađem s pozornice znajući da sam dao sve od sebe i da sam bio iskren te da nastup bude izvrstan i upečatljiv. Ako se barem dio publike prepozna u pjesmi, to mi je najveća pobjeda.

Pratite li reakcije publike i komentare ili se trudite ostati fokusirani na sebe?

Naravno da ponekad vidim reakcije, ali svjesno se trudim ne upasti u zamku komentara. Najvažnije mi je da ostanem fokusiran na svoj put, na izvedbu i na ono zbog čega je ova pjesma napisana.

Jeste li poslušali ostale izvođače i krije li se među njima vaš favorit?

Poslušao sam pjesme i mislim da je ove godine Dora jako raznolika i zanimljiva. Ne bih izdvajao favorita – svatko donosi nešto svoje i to mi je najljepši dio cijele priče.

Koji su vam planovi i želje nakon Dore, u kojem smjeru želite dalje graditi svoju glazbenu priču?

Nakon Dore želim nastaviti graditi autorski put, objavljivati novu glazbu i nastupati što više uživo. Volio bih se također okušati u kazalištu i mjuziklu, nadam se da će mi se to i ostvariti. Želja mi je ostati vjeran sebi, istraživati i rasti, bez žurbe, ali s puno strasti.