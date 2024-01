Vanna pokazala kako je Sergej izgledao u 'Zvjezdicama': 'Za to reći trebaš biti malo jači frajer'

Dok odbrojavamo nešto više od 24 sata do finala glazbenog showa 'The Voice Hrvatska', Ivana Vrdoljak Vanna (53) osvrnula se na talentiranog Sergeja Božića (19), kojemu je bila mentorica u ovogodišnjem 'The Voiceu', ali i RTL-ovim 'Zvjezdicama' 2015. godine.

- Da, da, baš smo se potrudili oko ovog! Ponajprije da bismo se zabavili, jer, vjerujte mi, to ne želite propustiti s obzirom da je sa Sergejem sve zabavnije i na neku foru uspijeva i na one najobičnije stvari staviti svoj zlatni prah i učiniti da se ljudi oko njega osjećaju bolje nego obično - započela je Vanna uz fotografiju iz 'The Voicea', iz kojeg je Sergej ispao u polufinalnoj večeri protekle subote, i onu iz 'Zvjezdica'.

Foto: Instagram

'Da ne biste pomislili da postoji neka tajna veza'

Naglasila je kako se ne sjeća toliko prošlosti, tog RTL-ovog natjecanja u kojemu je Riječanin prvi put pokazao talent, ali da vidi ono što je sada.

- Ali osim zabave, sa ovim fotkama sam vam htjela ukazati na ono bitno, a to je: kao što vidite - postoji prošlost (iako se ja ne sjećam konkretno tog trenutka, da ne biste pomislili da postoji neka 'tajna veza') i postoji sadašnjost. I ono što je najbitnije - postoji budućnost, ali je ne možemo pofotkati - napisala je.

Foto: Dario Njavro/HRT

Podržat će ga u budućnosti

Smatra kako će Sergej uspjeti i u budućnosti.

- Znam da možete i znam da želite biti dio te budućnosti davajući svoju podršku. U toj budućnosti više neće biti predbacivanja u stilu 'Vanna, zašto mu nisi dala da pjeva to i to…' nego će nam trebati otvorena srca za glas i osobnost koji traži svoj put. Be there! - dodala je pa zaključila:

Foto: HRT

- I morat ću za kraj ponoviti što sam rekla prošle subote u polufinalu jer se bojim da su me opet pojele suze… Sergej je pri biranju svog mentora rekao da cijeni i poštuje sve mentore, ali da njegovo srce pripada Vanni…a za reći tako nešto pred svima, treba biti malo jači frajer nego što su ti neki spremni priznati.

Foto: Instagram

