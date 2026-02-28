Sergej Ćetković koncertom u Areni slavi rođendan: 'Napisao sam pjesmu za Jozinovića...'

Uoči velikog koncerta 7. ožujka u Areni Zagreb, regionalna glazbena zvijezda Sergej Ćetković gostovao je u showu Extra Dan na Extra FM-u kod voditeljice Dorine Duplančić. U emotivnom i iskrenom razgovoru najavio je glazbeni spektakl kojim će, uoči Dana žena, proslaviti i svoj 50. rođendan.

"Pamtim sve svoje rođendane do dvanaeste, trinaeste godine i svaki sam preplakao. Zamislite da ste jedini Sergej u školi i da vam je rođendan 8. ožujka... Taj dan nosiš cvijeće učiteljici i punu vreću slatkiša prijateljima, a oni te, čim te vide, zadirkuju: 'Ženski Petko, ženski Petko rođen osmog marta.' Prešutiš, izdržiš, a onda na putu kući plačeš. Ali Bog je za mene imao poseban plan, pa danas sve te divne dame i ja zajedno slavimo taj najljepši dan", priznaje miljenik publike.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

Prisjetio se trenutka kada je od svojih kćeri dobio poseban rođendanski poklon.

"Mislim da je bila 2016. kada sam od Mile za rođendan dobio jedan poseban crtež. I od Lole, naravno, iako Lola ni dan danas ne voli baš crtanje. Mila je uvijek voljela sve napraviti do najsitnijeg detalja. Nacrtala je mene na pozornici i stotinu ljudi koji drže ruke u zraku, a iznad je napisala: 'Moj tata je svemoćan.' Taj crtež i danas stoji u mom studiju. To mi je, bez sumnje, jedan od najljepših poklona koje sam ikada dobio", otkrio je.

Već više od 25 godina u braku je sa suprugom Kristinom, koja mu je najveća podrška i s kćerima će ga bodriti u zagrebačkoj Areni.

Foto: Gordan Svilar/Extra FM

"Takvu rođendansku proslavu i takav dan jednostavno ne mogu propustiti. A ja najviše volim kad su oni u prvim redovima, jer to mi je najveća podrška", kaže Sergej koji se trudi iznenaditi Kristinu za svaki njen rođendan i godišnjicu braka.

"Otkad su došle Lola i Mila, imam i male pomagače. Uvijek imamo opciju A i opciju B. Jedne godine okupio sam sve prijatelje u malom kafiću. Jedva sam je nagovorio da izađe iz kuće. Kad je ušla, svi su skočili i povikali 'Jeee!', a njena prva reakcija bila je: 'Zašto mi nisi rekao da se ljepše obučem?'", ispričao je kroz osmijeh.

Dorini je otkrio i da je napisao pjesmu za Jakova Jozinovića.

"Napisao sam jednu divnu pjesmu, poslao je i sada čekam njihovu odluku. Ovim putem ih pozivam da malo požure jer je pjesma zaista lijepa. Smatram da je pisana baš za njega. Inače, navijam za Jakova i njegovu karijeru, jako mi se sviđa njegov posljednji singl", zaključio je.