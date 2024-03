Šerifović o interesu javnosti za njen privatni život: 'Ne skrivam ništa, ali ja nisam javni toalet'

Ja ništa ne skrivam, ja samo smatram da ako sam pjevačica i javna osoba, ja nisam javni toalet, rekla je Marija Šerifović za InMagazin. Pjevačica je u prosincu postala majka, a od tada redovito dijeli trenutke sa svojim sinčićem Marijom. Ipak, neke stvari drži podalje od očiju javnosti. Komentirala je sada i kako gleda na interes javnosti za njen privatni život.

- Moj život, moja duša ima pravo na mir i spokoj i na neku potpuno zatrpanu stranu života i nitko nema potrebe da to zna. Ne zato što se nešto krije, nego zato što ne želim da izlažem javnosti svoju porodicu, svoje prijatelje.. Ono što dam, dam. Ono što ne dam, ne dam - rekla je.

Foto: Instagram

Šerifović je godinama željela postati majka. Dijete joj je nosila surogat majka, a cijela trudnoća držala se u strogoj tajnosti. Beba je na svijet stigla u jednoj bolnici u Los Angelesu. O želji da ima dijete govorila je ranije u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da bit svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je tada.