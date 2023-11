Šerifović o poklonu za pobjedu na Eurosongu: 'Dobila sam ono što uopće ne nosim. To je istina'

Pjevačica Marija Šerifović (38) jedina je srpska eurovizijska pobjednica. Prije 16 godina pjesmom 'Molitva' osvojila je Eurosong održan u Helsinkiju, glavnom gradu Finske. U intervjuu za Blic otkrila je što je dobila na poklon od tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića.

- Sjećam se što je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, otišla sam na prijem kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Pitao je: ‘Što mogu učiniti za vas?’ Što da mu kažem?! Ne trebaš ništa, mislim što ćeš, ja sam za tebe napravila više, ne trebaš ti ništa za mene. Dobili smo kravatu i bombonijeru, to je to, to je jedina istina - priznala je Šerifović radi koje se Eurovizija 2008. godine održala u Beogradu.

Foto: PIXSELL/Screenshot/Slavko Midžor

Kravatu je potom dala svom menadžeru jer ih ona ne nosi, a za sebe je zadržala bombonijeru. Iako je direktor RTS-a Aleksandar Tijanić tad predlagao nagradu od 80 tisuća eura, a koja se daje za olimpijske uspjehe, Marija to nije dobila.

- Nema veze. Pa koga briga, hej, ne treba mi nitko reći: 'Hvala'! Učinila sam to za naš narod, da budemo bar jedan dan u godini ponosni, Srbi, Balkanci, kako god - rekla je Marija.

Foto: PROMO

Pjevačica je otkrila i što je za nju kao umjetnicu poklon svih poklona.

- Kroz povijest smo mogli vidjeti da se to, bilo da je riječ o glazbi, umjetnosti, bilo kojoj od onih sfera koje zaslužuju bilo kakvu vrstu priznanja, gotovo nikada nije dogodilo. Dakle, ne smeta mi to. Najveću zahvalu - aplauz, dobila sam od ljudi koji su tu već 20 godina, koji stare sa mnom. Što se države tiče, mene to previše ne zanima, sve sam sebi osigurala i omogućila - izjavila je Šerifović.