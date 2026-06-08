Serija 'Divlje pčele' uopće nije hrvatska! Originalno je grčka, a Grci obožavaju našu adaptaciju

Dok se gledatelji opraštaju od prve sezone RTL-ove dramske serije "Divlje pčele", koja je od studenog prošle godine prikovala Hrvatsku uz male ekrane, već je najavljen i nastavak na jesen. Napeta priča o tri sestre Runje i njihovoj borbi za opstanak u patrijarhalnom društvu Dalmatinske zagore pedesetih godina prošlog stoljeća postala je pravi televizijski fenomen. No, rijetki znaju da su "Divlje pčele" adaptacija iznimno uspješne grčke serije "Agries Melisses" (Άγριες Μέλισσες).

Zagreb: Obilazak kulisa i druženje s glumcima nove serije Divlje pčele | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vijest o hrvatskoj adaptaciji odjeknula je s ponosom i u Grčkoj. Još u jesen 2025., kada je RTL najavio projekt, grčki mediji s velikim su zanimanjem pratili nastanak hrvatskih "Divljih pčela". U svojim su tekstovima naglašavali da je riječ o prvoj velikoj međunarodnoj adaptaciji serije "Agries Melisses", koju su opisivali kao televizijski fenomen koji je nadmašio granice Grčke.

Posebno su pohvalili odluku da se radnja preseli u Dalmatinsku zagoru 1950-ih godina, ističući kako hrvatska verzija uspješno zadržava emociju, društvenu poruku i dramsku snagu originala, istovremeno stvarajući vlastiti identitet u novom kulturnom okruženju.

Kreatorica originalne serije, Melina Tsampani, nije skrivala oduševljenje. Na društvenim je mrežama pozdravila hrvatsku verziju, napisavši:

Foto: PROMO

- Eleni, Asimina, Droso i cijela 'stara ekipa' ponovno će oživjeti. Hrvatska se sprema dobiti svoje 'Divlje pčele' i jako smo sretni što naše 'Pčelice' šire krila i u inozemstvu!

Grčki mediji gotovo jednoglasno ističu da je radnja premještena u Dalmaciju, ali da je sačuvana jezgra priče o trima sestrama koje se bore protiv moćne zemljoposjedničke obitelji. U njihovim tekstovima često se spominje kako je hrvatska adaptacija pronašla društveni i povijesni kontekst sličan onome u izvorniku.

Kako je to sažeo portal Gossip-TV: "Hrvatska verzija smještena je u Dalmaciju 1950-ih, zadržavajući dramsku srž priče".

Foto: PROMO

Zanimljivo je da je nekoliko grčkih portala pisalo kako je vijest o hrvatskom remakeu ponovno aktivirala rasprave na društvenim mrežama o originalnoj seriji, i to četiri godine nakon završetka emitiranja. Grčki fanovi komentirali su kako ih veseli što će nova publika upoznati priču koju smatraju jednom od najboljih grčkih televizijskih drama posljednjih desetljeća.

Sloganom "Grčki fenomen postao je remake u Hrvatskoj" tamošnji mediji pokazuju da hrvatsku verziju ne doživljavaju kao običnu adaptaciju, nego kao potvrdu da je njihova serija postala uspješan izvozni televizijski proizvod.

Od Tesalije do Dalmatinske zagore

Osnovna premisa priče ostala je ista - tri sestre nakon očeve smrti suočavaju se s najmoćnijim čovjekom u selu koji želi njihovu zemlju. Kako bi spasile obiteljsko nasljedstvo, najstarija sestra pristaje na dogovoreni brak s njegovim sinom, no tragičan događaj pokreće lavinu tajni, laži i zabranjenih ljubavi. Dok su grčke sestre Eleni, Asimina i Droso Stamiri živjele u fiktivnom selu Diafani, smještenom u prostranim ravnicama Tesalije, njihove hrvatske inačice - Katarina, Cvita i Zora Runje - svoju sudbinu kroje u kršu i kamenu imaginarnog sela Vrilo u Dalmatinskoj zagori.

Foto: PROMO

Upravo je ta promjena okruženja dala seriji potpuno novi vizualni identitet, ali i specifičan mentalitet. Moćna obitelj Sevastos u hrvatskoj je verziji postala obitelj Vukas, a glumačka postava, predvođena Anom Marijom Veselčić, Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić, udahnula je novi život likovima koje je grčka publika obožavala.

Produkcija na visokoj razini

Ono što "Divlje pčele" izdvaja od većine domaće produkcije jest impresivna realizacija. Tim od preko 120 ljudi, šest redatelja i više od 60 glumaca stvorio je autentičan svijet pedesetih godina. Na čak dvije tisuće četvornih metara u Jadran filmu izgrađeno je 15 setova, uključujući impozantni kameni trg s crkvom, brijačnicu, gostionicu i obiteljske kuće. Snimalo se kamerama s filmskim objektivima, a na setu je korišteno više od 600 rasvjetnih tijela.

Foto: PROMO

Mnogi članovi ekipe imaju i bogato međunarodno iskustvo na projektima poput serija "Igra prijestolja" i "Nasljeđe". Poseban izazov, kako ističu producenti, bilo je snimanje na vanjskim lokacijama u okolici Sinja i Vrlike, gdje se morao izbjeći svaki detalj suvremenog života. Glumci ne kriju oduševljenje stvorenim svijetom.

Zagreb: Obilazak kulisa i druženje s glumcima nove serije Divlje p?ele | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

​- Set je fantastičan, stvarno impresivan, puno rada je uloženo i vidi se da se pazilo do najsitnijeg detalja. Lijepo se kretati u tim prostorijama. Sve je to doprinos autentičnosti i nama u glumi, da se odmah teleportiramo u to razdoblje pedesetih - izjavio je Alan Blažević, koji tumači lik beskrupuloznog Ante Vukasa.

Njegova kolegica Sanja Vejnović, koja glumi suprugu Mirjanu, dodala je:

​- Oduševljena sam kako je set postavljen! Uspjeli su dočarati ne samo interijere, nego imamo i prilično veliki trg sa svim popratnim obrtima. Sjajno izgleda!

Zagreb: Obilazak kulisa i druženje s glumcima nove serije Divlje p?ele | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Upravo ta posvećenost detaljima, od autentičnog namještaja nabavljenog diljem Europe do kostima šivanih po mjeri, omogućila je gledateljima da u potpunosti urone u priču i osjete duh prošlih vremena, čineći "Divlje pčele" projektom koji je visoko podigao ljestvicu domaće televizijske produkcije.

*uz korištenje AI-ja