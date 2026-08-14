Serija 'Gospođica Austen' iduću subotu stiže na male ekrane

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od subote, 22. kolovoza na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 17:25 počinje s prikazivanjem serije „Gospođica Austen“.

Utemeljena na pismima i dnevnicima Jane Austen, drama razotkriva tajne ove povučene i samozatajne žene.

Jane se bliži četrdesetoj i nikad se nije udavala. Omiljena je teta svoje nećakinje Fanny Knight, mlade, lijepe djevojke koja se očajnički želi zaljubiti te se nada da će joj tetino iskustvo i znanje pomoći da se sretno uda.

Foto: Nick Briggs

Žena koja piše o ljubavi sigurno ju je i sama iskusila. Jane odluči udovoljiti nećakinji, no zadržava dozu tajanstvenosti te je prisiljena preispitati zašto je ostala sama.

Režiju potpisuje Jeremy Lovering, a glume Olivia Williams, Imogen Poots, Greta Scacchi, Hugh Bonneville, Pip Torrens, Adrian Edmondson, Phyllida Law, Jack Huston, Sylvie Herbert, Tom Hiddleston, Jason Watkins.