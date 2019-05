Snimanje serije 'Kula Tmine' seli iz Splita i Kijeva u Rijeku

Nakon Splita i Kijeva i Rijeka postaje filmski set serije 'Kula tmine' koja se snima po knjigama popularnog američkog autora horor romana Stephena Kinga. Tri lokacije su se pokazale idealnima za ovaj serijal - područje bivšeg kluba Tenk iznad Sveučilišnog kampusa na Trsatu, bivša tvornica papira Hartera, te bivši klub Opera unutar kompleksa Teatro Fenice. Snimanje bi trebalo trajati do 14. lipnja.

Foto: Youtube/Screenshot

U Rijeku su ih, ako je suditi po lokacijama, privukli napušteni industrijski kompleksi i ruševne zgrade, a one se itekako podudaraju s radnjom romana. Radnja ide kroz vrijeme i prostor, pa od viteškog doba preko modernog New Yorka dolazi i do postapokaliptične pustinje.

Prva knjiga iz spomenute serije objavljena je 1982., a zadnja 2004. Radi se o ukupno devet knjiga na više od 4200 stranica. 'Kula tmine' uživa kultni status među Kingovim ljubiteljima, a radnja prati misterioznog revolveraša Rolanda koji pokušava u postapokaliptičnom svijetu pronaći Kulu tmine koja je samo središte svijeta i svemira. Glavni negativac je čarobnjak po imenu Walter.

Podsjetimo, filmske kulise su se donedavno postavljale i u Splitu zbog kojih su i Zlatna vrata Dioklecijanove palače bila zatvorena. Osim Splita snimalo se i u srcu Zagore, u Kijevu, malom mjestu između Sinja i Knina.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prva sezona serije sastojat će se od 13 epizoda, a izvršni producenti su Glen Mazzara (51) ('Živi mrtvaci') i Akiva Goldsman (56) ('Titans'). Neke epizode napisao je i sam Stephen King.

