NOVE EPIZODE OD PONEDJELJKA

Serija 'Sjene prošlosti' vraća se na male ekrane! Jelena Perčin: 'Ulogu Marte ću uvijek pamtiti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: rtl

Stvarno nisam mogla ni naslutiti u kojem će se smjeru razviti Marta, ugodno sam bila iznenađena kako se razvija lik i bio mi je veliki gušt oživjeti to lice, istaknula je Perčin

Od ponedjeljka u 20.15 sati gledatelje očekuje nastavak intriga u popularnom kvartu jer 'Sjene prošlosti' vraćaju se još napetije, a sudbinu drugih likova ponovno bi mogla krojiti trenutačno najpoznatija domaća televizijska zlica – Marta Novak! Ona je vladarica svog malog svemira i samoprozvana kraljica kvarta, moćna i elegantna. Oštra na jeziku, inteligentna i šarmantna, njezino najjače oružje je manipulacija i uvijek se trudi poboljšati svoj status u društvu, a u 'Sjenama prošlosti' maestralno ju je utjelovila popularna Jelena Perčin.

- Marta je sigurno uloga koju ću zapamtiti. Uživala sam glumeći je, smišljajući je, proučavajući je. Voljela sam njezinu kompleksnost, otkrivati slojeve te, zapravo, nesretne duše. Voljela sam njezinu borbenost i hrabrost - ističe Perčin. 

Foto: rtl

- Stvarno nisam mogla ni naslutiti u kojem će se smjeru razviti Marta, ugodno sam bila iznenađena kako se razvija lik i bio mi je veliki gušt oživjeti to lice na malim ekranima.

Nije trebalo dugo da Marta zavlada i među gledateljima te postane jedan od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih likova posljednjih godina. Jedni su je obožavali, a drugi obožavali „mrziti“, njezine sarkastične izjave su se citirale, tražio se recept za njezin poznati cheesecake s malinama, biserne ogrlice oko vrata ponovno su se vratile u modu i svi su čekali što će iduće napraviti.

Susret s brojnim obožavateljima, priča Jelena, stoga je uvijek poseban trenutak.

- Razvesele se kad me prepoznaju i zapravo simpatiziraju Martu više no što sam očekivala - smije se.

Foto: rtl

Na kraju prve sezone Martin mali svemir opasno se poljuljao kad se u kvart vratio Karlo, njezina velika ljubav iz mladosti. Slabosti koje je inače vješto skrivala izašle su na površinu. Ni njezina vjerna pratilja Paula više nije bezuvjetno uz nju, nego joj se sve više suprotstavlja, no istovremeno žudi za njezinom pažnjom i uvijek joj se vraća.

Šimun se potpuno posvetio Olgi, a zauzvrat je Marta Milu odvela u inozemstvo i oduzela mu skrbništvo. Ipak, samo je uz Šimuna ona nepobjediva Marta Novak, poznata i uvažavana, a kako se u seriji već puno puta ponovilo: "Kad Marta nešto želi, Marta to i dobije!"

Što je čeka u novoj sezoni i koji je njezin idući potez, ipak zasad ostaje tajna: "Već iz prethodne sezone naučila sam da scenarij nije tipičan i predvidljiv pa sam bila spremna na iznenađenja. Marta je inače puna neočekivanih rješenja, ali ipak mislim da će u nastavku iznenaditi i samu sebe!"

Jelena je ljeto iza nas provela na obali, a formula za dobar odmor kod nje je jednostavna: "Baterije mogu napuniti samo uz more, puno sunca, u društvu mojih najdražih!"

Osim 'Sjena prošlosti', u narednim je mjesecima čekaju i drugi angažmani.

- Ova jesen donosi uzbudljive, nove projekte i u mom matičnom HNK-u. S ponosom mogu najaviti da HNK ove godine otvara sezonu koncertom 'Forevergreen' 7. rujna, a glazbeno nas vodi i nadahnjuje Ante Gelo. Proteklih godina je koncert bio poklon građanima za kraj kazališne sezone, ovaj put sezonu otvaramo pjesmom. Dođite! - poručuje.

Foto: rtl

'Sjene prošlosti' uz omiljenu Martu pratite od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

