Serija 'Tajne prošlosti' se vraća!

Turska hit serija „Tajne prošlosti“ koja je osvojila srca gledatelja, vraća se s novim epizodama na Novu TV, a gledatelje očekuje nastavak uzbudljive priče ispunjene emotivnim preokretima i obiteljskim sukobima. Iz prošlosti prepune tajni i života satkanog od laži, ljubav je jedini izlaz koji može promijeniti sve.

Nastavak omiljene serije donosi slojevitiji pogled na odnose koji su već prožeti tajnama. Dok Zeynep (Cemre Baysel) i Serhat (Murat Yıldırım) pred svima pokušavaju održati dojam skladnog odnosa, iza zatvorenih vrata raste napetost, a brojna pitanja iz prošlosti prijete poremetiti krhku ravnotežu koju su jedva uspostavili. Njihova odluka pokrenut će lavinu reakcija u obje obitelji, a svaki novi korak otvarat će stare rane i nove sumnje.

Berrak (Oya Unustasi) je ustrajna u svojim ciljevima i učinit će sve kako bi zadržala kontrolu nad situacijom. Neočekivani potezi dodatno će uzdrmati ionako poljuljane odnose, dok će intrige, ucjene i skriveni motivi dovesti do novih sukoba, a pojedini će likovi biti prisiljeni donijeti odluke koje bi im mogle zauvijek promijeniti živote.

Nove epizode donose i snažne emotivne trenutke: borbu za povjerenje, suočavanje s prošlim pogreškama, obiteljske lomove, ali i pokušaje da se unatoč svemu pronađu ljubav, sigurnost i novi početak. Dok jedni traže iskupljenje, drugi će biti spremni na sve kako bi zaštitili svoje tajne.

Hoće li istina napokon izaći na vidjelo, tko će platiti cijenu starih grijeha i mogu li se narušeni odnosi uopće popraviti, gledatelji će doznati u novim epizodama serije „Tajne prošlosti“, uskoro na Novoj TV.