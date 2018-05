Serija Westworld: Vrijeme je za obranu novostečene slobode...

Ocjena: 4/5

Domaćini su slobodni i zavladali su Westworldom. Nakon pokolja nad gostima sada treba obraniti novostečenu slobodu i progutati spoznaju da su dio izoliranog svijeta prošlosti koji je služio, kao i oni, samo za zabavu.

Da nisu stvarni, ma koliko stvarni bili. Istodobno kompanija pokušava otkriti što se ustvari dogodilo, gdje je bug, gdje je pogreška i ujedno pokoriti, pobiti ili onesposobiti domaćine te ponovno zavladati parkom. To bi ukratko bio početak druge sezone odlične serije 'Westworld'.

Doduše, oni koji nisu gledali prvu sezonu, teško će se snaći u drugoj, a bogami i oni koji su pažljivo odgledali prvu, morat će se probijati kroz početne epizode druge sezone jer su si autori nenormalno zakomplicirali život. Serija je vizualno i produkcijski i dalje savršena, no svi scenaristički štosevi iz prve sezone sada dolaze na naplatu jer ih treba objasniti, logički povezati i nadograditi. A to znači da je serija ušla na opasan teren da postane banalna ili, još gore, nenormalno komplicirana i dosadna.

Doduše, do sada su emitirane tek dvije epizode, pa ima nade da će se stvari nekako posložiti, no već u tim epizodama je jasno da druga sezona 'Westworlda' teško može parirati fantastičnoj prvoj sezoni. Možda i zbog toga što više nema karizmatičnog Anthonyja Hopkinsa. Iako, sumnjam da bi i s njime mogli ubrzati radnju i ne trošiti beskonačno mnogo vremena na objašnjavanje. Tim više što kroz beskonačno objašnjavanje kako je što nastalo, što je bilo prije, a što poslije, tko je tu zeznuo stvar, dodatno kompliciraju cijelu radnju.

Kažem, nije problem da se stvari zamrse i zakompliciraju, problem je u tome što to jako usporava radnju. Iako broj likova nije velik, prate se radnje vezane uz četiri glavna lika, za sada je svakome od njih u dosadašnjim epizodama dano premalo vremena. Uz to radnja se odvija u dva ili tri vremenska razdoblja te se likovi prate u dva ili tri vremenska razdoblja, pa se time serija još više usporava, ne daje se likovima da se razmašu i radnja nikako da krene. Ukratko, kao što bi rekli nekadašnji sportski komentatori i jedan nekadašnji hrvatski politički uglednik, 'mešanica pred golom od Vardarot'.

Drugi je problem taj što, kada se stvari jako zapletu, potrebna je velika vještina da se raspletu, a to je, nažalost, sumnjivo jer jedan od producenata serije je J. J. Abrams, a znamo kako je on raspleo 'Lost'. Glupo i jadno. Ponavljam, teško je suditi prema dvjema početnim epizodama. Ali opet, obje epizode mi se čine prilično potrošene na beskonačna objašnjavanja, na beskonačno lutanje između dvaju vremena, na beskonačno pitanje što je bilo prije, kokoš ili jaje (znanstvenici su utvrdili da je ipak prije trebala biti kokoš, samo da se zna), a premalo je radnje koja se odvija sada i koja je prirodni nastavak prethodne sezone.

A nije bilo potrebe za tim, stvari su u prvoj sezoni vrlo jednostavno postavljene u zabavnom parku izgrađenom kao Divlji zapad, humanoidni roboti zabavljaju goste u unaprijed određenoj radnji (s raznim varijacijama), a gosti su se mogli prepustiti niskim strastima i dječjim maštarijama u stvarno-nestvarnom svijetu. No dio domaćina (robota) ima sjećanja iz raznih prošlih života, pita se kakav je njihov svijet i što su oni, odnosno dio ih počinje razmišljati izvan unaprijed utvrđenih scenarija. Postaju samostalna bića. A kad shvate tko su, pobune se.

Tu je stala radnja prethodne sezone i tu ju je trebalo nastaviti jer sva ta pitanja nude mnoštvo odgovora i objašnjenja, mnoštvo rukavaca u kojima radnja može teći, no scenaristi su odlučili postaviti nova pitanja, ubaciti nove motive i dalje voditi radnju paralelno u dva ili tri vremena. To inzistiranje na scenarističkim rješenjima iz prve sezone čini se kao namjerno rastezanje komercijalno uspješne serije kako bi čim dulje trajala. To je, nažalost, klopka u koju dobre serije često upadaju nakon prve ili druge uspješne sezone. Nije problem u rastezanju, problem je ako se ono loše izvede jer gledatelj danas brzo odustaje, brzo namiriše da se stvari produljuju, a nema se što pametno reći i odustaje ili odlazi na nešto drugo. A izbor je velik.

'Westworld' je i dalje vrijedan gledanja, no nažalost, više nije osvježenje kakav je bio u prvoj sezoni. Visoka ocjena koju je dobio prije svega je odraz sjećanja na odličnu prvu sezonu nego ocjena druge. A i zbog nade da će se stvari ipak popraviti i da će serija, koja to definitivno zaslužuje, uspješno ući u treću sezonu.

