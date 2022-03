Sestra Jerka Leke uoči svadbe: 'Jednostavna sam mladenka, pripremila sam sve za 10 dana'

Jelena Leko (34), sestra Jerka Leke (41), koja je donedavno živjela u Los Angelesu i Dubaiju, no povratkom u Zagreb zaljubila se i pristala na prosidbu hercegovačkog poduzetnika Josipa, s kojim je u vezi godinu dana.

Naime, za RTL.hr Jelena je otkrila falili li joj Dubai i razne detalje zaruka i svadbe.

- Sada sam se već naviknula na život u Hrvatskoj jer sam uvijek u nekom pokretu i okružena s mnogo ljudi pa niti ne stignem razmišljati o Dubaiju.Tek ponekad kada ugledam na Instagramu fotografije prijateljica koje su ostale tamo pa me pomalo uhvati nostalgija, ali najviše zbog njih - rekla je Jelena te nadodala kako će ovaj put u Hrvatskoj ostati za stalno, a Ameriku i Dubai će u budućnosti svakako posjetiti, ali isključivo kao turist.

Otkrila je ona i da su zaruke bile neočekivane. Iako se sve odvilo jako brzo, Jelena je priznala da je od prvog dana znala da je on taj.

- Muškarac treba imati sve ono što ima upravo moj partner. Veliko srce, hrabrost, vjeru u Boga i podršku. Treba imati svoje vlastite ciljeve i snove kako bi lakše razumio i ženu koja je ambiciozna i teži istomu. Činjenica je da danas svi nosimo u sebi neke vrste tuge i gubitka te skrivamo te emocije u sebi zato trebamo pronaći nekoga tko će otvoriti tu kutije - priznaje Jelena.

Par je svadbu planirao ove jeseni, no zbog obaveza njenog brata, nogometaša Jerka Leke, požurili su vjenčanje, koje će najvjerojatnije biti u lipnju.

- Ja sam jedna jednostavna mladenka koja ne voli komplicirati. Nisam paničarka i volim saslušati savjete i mišljenja ljudi oko sebe. Moram se pohvaliti da sam sve uspjela dogovoriti i rezervirati u manje od deset dana. Doslovno sam mirna do dana svadbe - otkrila je te priznala kako će svadba biti jako romantična i to na otvorenom mjestu s predivnim pogledom na more.

Vjenčanje će biti rezervirano za blizak krug ljudi i prijatelja za koje se Jelena uvjerila da su 'oni pravi' pogotovo tijekom posljednjih nekoliko godina tijekom kojih nije živjela u Hrvatskoj.