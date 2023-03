Sestra nogometaša Jerka Leke je trudna, otkrila i spol djeteta

Jelena Leko (34) mlađa sestra nogometaša Jerka Leke (42) objavila je video na Instagramu i otkrila sretne vijesti. Ona i suprug, poduzetnik Josip čekaju dijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jedva te čekam upoznati, dječače - napisala je Jelena uz video koji je objavila te otkrila da se radi o dječaku.

Jelena i Josip vjenčali su se prošle godine u lipnju u okolici Makarske.

- Ja sam jedna jednostavna mladenka koja ne voli komplicirati. Nisam paničarka i volim saslušati savjete i mišljenja ljudi oko sebe. Moram se pohvaliti da sam sve uspjela dogovoriti i rezervirati u manje od deset dana. Doslovno sam mirna do dana svadbe - otkrila je te priznala kako će svadba biti jako romantična i to na otvorenom mjestu s predivnim pogledom na more.

Foto: Instagram

Jelena je donedavno živjela u Dubaiju, a sada se vratila u Hrvatsku.

Foto: Privatni album

- Sada sam se već naviknula na život u Hrvatskoj jer sam uvijek u nekom pokretu i okružena s mnogo ljudi pa niti ne stignem razmišljati o Dubaiju. Tek ponekad kada ugledam na Instagramu fotografije prijateljica koje su ostale tamo pa me pomalo uhvati nostalgija, ali najviše zbog njih - rekla je za RTL.

Najčitaniji članci