Sestra Vere Zime sve je ganula stihovima koje joj je posvetila

Do 18. godine glumica je živjela na ušću Neretve, voljela je pecati ribu, trčati po livadama i bila je prava 'djevojka sa sela'. Onda je došla u Zagreb, upisala Akademiju, dobivala uloge i upisivala se u svijet slavnih

<p>Glumica <strong>Vera Zima </strong>preminula je u subotu u 68. godini<a href="https://magazin.hrt.hr/675419/preminula-filmska-i-tv-glumica-vera-zima?fbclid=IwAR0SbJYu4T408THximS7yjBgZL6lO-y9qDZ9g-Ucxf3uPSTkJ4AW8lHgHm4">.</a> Na društvenim mrežama od legendarne glumice oprostili su se brojni kolege glumci, prijatelji, ali i njezina sestra, <strong>Duška Mušić</strong>, koja je citirala stihove pjesme. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminula glumica Vera Zima</strong></p><p>- Ne stoj nad mojim grobom i ne budi tužan. Ja nisam tamo, ja ne spavam... Ja sam tisuću zahuktalih vjetrova. Ja sam suton ponad zrelog žita. Ne stoj nad mojim grobom i ne plači. Ja nisam tamo, od smrti sam jači - napisala je Duška uz fotografiju na kojoj pozira sa sestrom. </p><p>Pravo ime Vere Zime je Vjeročka Zimova. Otac joj je bio Slavonac, a majka Dalmatinka. Znala je reći da se preziva 'Zima' jer joj je to zvučalo efektnije. Do 18. godine glumica je živjela na ušću Neretve, voljela je pecati ribu, trčati po livadama i bila je prava 'djevojka sa sela'. Onda je došla u Zagreb, upisala Akademiju, dobivala razne uloge i, polako, ali sigurno, upisivala se u svijet slavnih.</p><p>Još u mladosti nastojala je ne ovisiti o svojim roditeljima pa je tako od 16. do 19. godine radila kao kondukterka u autobusu na liniji Zaostrog - Ploče. Ustajala bi se u tri ujutro, ali to joj nije bio problem. Kad bi došla do zadnje stanice, Ploča, iskrcala bi se i u sedam otišla u školu. </p><p>- Smiješno mi je kad čujem da neke moje kolegice, zato što lijepo izgledam i idem iz uloge u ulogu, kažu: 'Ta mala ambiciozna guska'. I za Šerbedžiju su, sjećam se, govorili slično u početku, ali on se nije dao smesti. Znao je da vrijedi i mnogo ulagao, mnogo radio. Za sebe mogu reći da imam mnogo energije, iako sam malena, i dovoljno talenta - ispričala je Vera svojedobno, piše <a href="http://www.yugopapir.com/2014/11/vera-zima-mlada-zagrebacka-glumica.html?fbclid=IwAR3SUb03ftgX7ioRRz6FIB2jpqx9xd4LexNOTPwPsKnOa4fYOWAc4Pc_u2I&m=1" target="_blank">yugopapir.com</a>.</p>