NEOČEKIVANI GOSTI

Sestre Husar priredile spektakl u Lisinskom uz poznate zvijezde

Piše Franka Bučar,
Zagreb: Sestre Husar nastupile u Lisinskom povodom 30 godina karijere | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Božićne pjesme, poznati gosti i prepuna dvorana obilježili su koncert na kojem su Marija i Ivana Husar zajedno s kolegama s pozornice proslavile tri desetljeća karijere u Lisinskom

Sinoć je u Lisinskom održan božićni koncert sestara Marije Husar Rimac i Ivane Husar Mlinac. Dvorana je bila puna, a razlog je bio poseban. Sestre Husar obilježile su 30 godina glazbene karijere.

Na koncertu su pjevale božićne pjesme i duhovne skladbe. Izvele su i pjesme po kojima ih publika dobro poznaje. Tijekom večeri na pozornici su im se pridružili gosti. Uz njih su zapjevali Nina Badrić, Alan Hržica i Martina Tomčić, a nastup su dodatno pojačali Divasice, sestre Palić i zbor Izvor.

Nina Badrić oglasila se na Instagramu, gdje je objavila snimke s koncerta i pokazala nastup uz poznate goste.

Foto: Instagram

Publika je cijelo vrijeme reagirala pljeskom. U nekim trenucima pjevalo se i iz gledališta. Atmosfera je bila mirna, ali emotivna. Kroz koncert su se provlačile poruke zajedništva, mira i zahvalnosti.

Na samom kraju svi izvođači još su jednom izašli na pozornicu. Dug pljesak pokazao je koliko je publika uživala u večeri.

