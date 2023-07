Sestra Neymarove trudne drage oplela po nogometašu: Ponaša se kao dijete. Odbija biti muško

Bianca Biancardi, sestra Neymarove djevojke Brune, javno je na društvenim mrežama 'oplela' po slavnom brazilskom nogometašu, javlja španjolska Marca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjećamo, on se prošlog tjedna ispričao trudnoj Bruni javnom porukom na Instagramu zbog svojeg ponašanja. Iako nije do kraja jasno zbog čega se ispričao, razlog je, pišu španjolski mediji, njegova nevjera...

U dugačkoj poruci na Instagramu Bianca je podijelila svoja razmišljanja o napadaču PSG-a. Naljutilo ju je što je Neymar nakon javne isprike objavio emotikon koji plače od smijeha uz pitanje "Netko drugi?", referirajući se na djevojke koje se javljaju i tvrde da su bile njegove ljubavnice.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

- Mogla sam ovo poslati putem poruke, ali kako se on voli šaliti na internetu, krenimo. Predlažem ti da se prekineš suočavati s ozbiljnim situacijama cerekajući se. Znam da je teško shvatiti ozbiljnost situacije kad ti nedostaje odgovornosti, predanosti i brige prema drugim ljudima - započela je Bianca i nastavila:

Foto: Instagram

Foto: Instagram

- Okružen si ljudima koji te tretiraju kao da si božanstvo. Aplauzom dočekuju tvoje smicalice. Komentari pod fotografiju u kojima priznaje nevjeru to dokazuju. Mnogi ljudi citiraju Bibliju u svojim objavama. Ali ne primjenjuju božju riječ u svojim životima. Ti se smiješ situaciji, umjesto da osjećaš sram. On (Neymar) je muškarac koji odbija biti muškarac, koji odbija odrasti i priznati krivnju.Koja je poanta u tome što si tražio oprost na obiteljskom druženju, a i dalje se ponašaš kao dijete? Za sve koji mislite da je moja sestra u ovoj vezi zbog novca i slave, to nije istina. Ona je uspješna žena koja radi od 16 godine. Više nećemo kao obitelj tolerirati tvoje nemoralne poruke - napisala je Bianca.