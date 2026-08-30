Seve prozvala sve odreda: Neka molitelji i oni što hodaju za život dođu na prosvjed za Liku

Na koncertu u Karlovcu, Severina je pozvala sve koji mogu da dođu na prosvjed zbog opasnog otpada u Lici koju 5. rujna u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu organizira inicijativa 'Gospić je naš dom'.

- Moramo se čuvati, moramo paziti jedni druge. I zato 5. 9. dođite u Zagreb, za Gospić, za Liku, za Benkovac, za sve gradove - rekla je Severina, a zatim se u objavi na Instagramu osvrnula na događaje u zemlji.

- U subotu, 05.09., Hrvatska hoda za Gospić. Smrt, bolest i korupcija pogađaju svakoga i nemaju ideološki predznak. Ne postoji ideologija koja podržava zagađenje i koja podržava da pojedinci kradu. Taktika je od pamtivijeka da čovjeka koji slobodno misli, a posebno ženu, optužiš da radi protiv države i riješio si stvar. To se upravo događa u Srbiji, gdje vlast tuče, uhodi i zatvara svoje studente i građane samo zato što traže odgovornost. Želimo li postati takvo društvo? Slijede li i nama, nakon batinaša na fejzbucima, batinaši po ulicama? - napisala je Severina i oštro poručila:

- Svi koji su protiv Hoda za Liku: su ili slizani s kriminalcima koji su otpad istresli u Gospiću i drugdje ili su slizani s vlasti i o njoj ovise ili su jednostavno glupi. Četvrtog nema. Čovječanstvo su koštali glupani i loši ljudi. Svijet mogu spasiti samo dobri i hrabri - kazala je i dodala da je vidjela političare koji se smiju starim ljudima iz Gospića koji kažu da su se razboljeli te ministricu koja kaže da je voda dobra. Poručila im je da pošalju liječnike da pregledaju ljude i provjere jesu li dobro. Pozvala je i sportaše da se priključe prosvjedu, kao i sve javne osobe.

- Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih - Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora. Jer - Hrvatska je u pitanju, rekao bi prvi hrvatski predsjednik, pripadnik partizanskog antifašističkog pokreta, koji je oslobodio Zagreb od fašista. Baš njega Igor Štimac drži na coveru svog Facebooka. Štimčev otac bio je u partiji. Moj nije. Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu - napisala je Severina.

- Neka dođu molitelji s Trga i oni što hodaju za život. Neka mole i hodaju za Hrvatsku; Hrvatskoj treba molitva, neka se više okanu žena. Neka hodaju za Liku, jer života u Lici, i svugdje gdje je otrovni otpad, uskoro neće biti. Neka dođu i pravi branitelji, da obrane Hrvatsku i da više nijedan kilogram tuđeg opasnog otpada ne završi kod nas. Ako je Hrvatska stvarno iznad svih, dokažimo to djelima, a ne riječima. Vidimo se - poručila je.