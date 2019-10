Seve: 'Ravnateljica se zbližila s Milanom, rade sve protiv mene'

Dobar dan, ovo je Ljiljana Klinger, ravnateljica OŠ Matija Gubec. Protiv nje i škole dignute su brojne tužbe. Ona je osobno odgovorna jer po uputi oca nije dozvolila mom djetetu da ode iz škole sa svojim poočimom, te su ga učiteljice Marina i Petra vukle za ramena, za ruku, potezale za stomak i prijetile mu ako se ustane sa stolice da će dobiti batine. Inače za ovu školu sam se nažalost prošle godine na sudu izborila da mogu samostalno upisati dijete u školu (jer se otac žalio) i obavljati sve pravne radnje. Pravna radnja je sve na što stavljate potpis pa tako i lista tko može kupiti dijete kad roditelj ne može. U međuvremenu se gospodja Klinger zbližila s tatom (čak je napravio i novo školsko igraliste ispred škole) te su se oni dogovorili da u pravnu radnju ne ubacuju i listu sa imenima ljudi koji bi dolazili po dijete kad ja ne mogu jer je otac to zahtijevao. Tako sam jedina majka u Hrvatskoj koja ne smije biti bolesna ili raditi, jer ako ne dođem po dijete prijavljuju me socijalnoj službi. Ona je ustanovila pravilo da ja o tome ne mogu odlučiti pa po moje dijete po naputku oca ne smije u školu doći ni moja mama naprimjer. Čak sam i nakon operacije bruha direktno iz bolnice morala po dijete. Ona me u dogovoru s ocem kad mu treba za socijalnu skrb ili za potrebe suda prijavljuje za nebrigu o djetetu, što čak izjavljuje i po novinama. Prošle godine mi je prijetila da mi dijete nece ići na izlet, a ove godine kad sam došla upisati dijete u drugi razred izbacila iz svoje sobe rekavši da ne želi prihvatiti sudsku odluku. Ovo je državna škola sa privatnim ogrankom, ali spada pod grad Zagreb, što znaći da je pod vlašču gospodina Bandića. Ako se uzme u obzir da je Milan Popović obecao Milanu Bandiću 50 milijuna eura za grad, što mi se gospodin Bandić osobno pohvalio u razgovoru, što mislite odakle vitar puše? #sramota #necustati #ijasammajka

