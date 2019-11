Milanu će Severina isplaćivati alimentaciju od 1200 kuna?

U pravnoj bitci oko skrbi za sina Severina Kojić (47) izgubila je spor s Milanom Popovićem (54). Bivši partneri nisu se pojavili danas na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Kako neslužbeno doznajemo, pjevačica će Milanu morati isplaćivati alimentaciju od 1200 kuna.

Do sada je Milanova mjesečna alimentacija bila 15.000 kuna.

- Nisam bio na objavi odluke, bila je kolegica Biloš. Međutim, mogu reći da su svi elementi ukazivali da bi se moglo dogoditi neko zastrašujuće rješenje. Mislim da je to što se dogodilo pokazuje nestabilnost Hrvatskog pravosuđa, sustava i nesigurnost. Skrbnica koja je postavljena i koja bi trebala brinuti oko Severininog sina sama je na sudu priznala da dvije godine to dijete nije vidjela, ali dala je svoje mišljenje i prijedlog da bi se dijete trebalo dati ocu na skrb. To vam govori o užasu koji je događa - rekao je za 24sata Severinin odvjetnik Mate Matić.

Sutkinja Tea Golub donijela je jutros privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.

- Zadovoljni smo s presudom iako je još nepravomoćna. Nadamo se da će se majka držati privremene mjere - rekao nam je Milanov odvjetnik. Kako doznajemo, mjera stupa odmah na snagu. Severina će, saznajemo, viđati sina dva puta tjedno popodne i svaki drugi vikend od subote ujutro do nedjelje navečer.

Vijest je šokirala Severinu koja je jedva dolazila do riječi nakon što je saznala da dječak odlazi kod oca, piše Jutarnji list.

- Ne znam što bih vam rekla. Nisam ovo očekivala zbog toga jer je napravljen presedan u postupanju - rekla je gušeći se u suzama pjevačica, piše Jutarnji list.

