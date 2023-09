Severina dobila naočale, Huljić ustao usred nastupa, oduševila ih Mary: 'Ti ćeš živjet od glazbe'

Superstar je apsolutno poziv i poruka za sve da pokažu svoj talent nekome, a to se nisu usudili učiniti jer su bili sramežljivi ili mislili da to nije za njih, otvorila je ovim riječima show Severina. Tom pozivu odazvali su se brojni talentirani ljudi, a među njima - prva je u 'Superstaru' nastupala Vanessa Kralj (23).

Djevojka je stigla iz Austrije, a prijavila se kako bi ostvarila san o bavljenju glazbom. Oduvijek sam htjela biti pjevačica na velikim pozornicama i mislim da je tu velika šansa da se to dogodi, otkrila je prije negoli je izašla pred žiri. Predstavila se pjesmom 'Dajem ti rič' grupe Dalmatino, a usto je zasvirala i klavir.

Foto: RTL

Nika je zasuzila na Vanessin nastup, a Severina joj je zapljeskala: 'Super ti stoji klavir', jasna je bila pjevačica.

- Cijelo vrijeme sam se smješkao, veći dio pjesme, podsjetila si me na Miju Dimšić, iako imaš drugačiji stil. Najviše me kupilo to što imaš veliku emociju, isijava kroz tu tvoju simpatičnost - zaključio je Tonči.

Vanessa je dobila od žirija četiri 'da' te je tako ušla u drugu fazu natjecanja. Pozivom voljenoj baki, uz zagrljaje cijele obitelji - proslavila je prolazak dalje.

Reper Muhidin Hasanović (18) izašao je samopouzdano pred žiri. Umjetničkog imena Dinči, mladi glazbenik nasmijao je žiri, no izvedbom nije oduševio.

- Dobar si kao MC, neviđeno! No, ritma nemaš, sluha nemaš - jasan je bio Filip.

Foto: RTL

- Žao mi je, ovo možda i nije dobro za ovu emisiju, ali mislim da ćeš ovim stavom osvojiti puno cura - kroz smijeh je Severina utješila Muhidina.

Mlada Dora Mandić (18) iz Petrijevaca uslijedila je nakon repera. Članica školskog zbora 'Popravni rok' zapjevala je pred žirijem 'House Of The Rising Sun'.

- Roditelji mi najviše vrše utjecaj na ono što pjevam. Obitelj mi je podrška, tata najviše - otkrila je Dora i oduševila žiri svojim glasom.

Foto: RTL

Dok je pjevala, njezina majka u pratnji se rasplakala, a malo je nedostajalo da se ne rasplače i Nika Turković. Ovo što si

napravila - naježila sam se od malog prsta. Htjela sam te pohvaliti i kako si se obukla, komentirala je Nika.

Oduševljenje su dijelili i ostali članovi žirija pa je Dora s četiri 'da' prošla u daljnji tijek natjecanja.

Foto: RTL

Da nemaju svi toliko sreće, pokazala je priča Sanje Tomac, (29), tete iz vrtića. Radim u jaslicama i uživam u tome. Pjevam od malena. Braća su me zafrkavali za pjesme koje sam pjevala i nadam se da ću braću demantirati da ne zavijam - kroz smijeh se predstavila Sanja.

Foto: RTL

Otpjevala je hit 'Željo moja' Doris Dragović, no želja o prolasku nije se Sanji ispunila. Sve je bilo prisutno, ekspresija tijela - koju glas ne može pratiti, jasan je bio Filip.

Složio se i Tonči. Simpatičnost 10, zalaganje 5, pjevanje dva - samo zato što sam gospodin, dodao je Tonči. Nakon četiri 'ne', Sanja je bila razočarana.

- Malo sam žalosna, ali trema je velika - zaključila je teta iz vrtića.

Uskoro je na scenu stupio mladi i talentirani policajac Arijan Đemajli (24) iz Bibinja u 'Superstar' je stigao zahvaljujući supruzi koja ga je na natjecanje i prijavila. Supruga i ja smo policajci. Volim taj posao, sam ga birao, no volio bih postati glazbenik. Nakon što me supruga prijavila, dobio sam veliku podršku obitelji i mog društva. Imam mali krug velikih ljudi i baš sam sretan, otkrio je mladi policajac.

Zapjevao je hit Dina Merlina - 'Da je tuga snijeg', a nakon njegove izvedbe oduševljenju nije bilo kraja.

Foto: RTL

- Hvala ti Arijane, ovo je bila emocija... Baš ti hvala - pohvalila je mladića Severina.

- Poslije ove večeri, u svojoj stanici si zvijezda - dodao je u šali Filip.

- Ovo je bilo top, veliko da - zaključila je Nika.

Arijan je dobio četiri 'da' te ponosno nastavlja natjecanje. Mislim da je žena sad najponosnija. Idemo feštati, rekao je.

Foto: RTL

Student kemijskog inženjerstva Filip Kapitan iz Pitomače otkrio je da pjeva od malih nogu, od osnovne škole. Moj talent je otkrio profesor, izbacio me kad sam počeo mutirati i moja pjevačka karijera je tada stala. Prijavio sam se malo i iz inata prema tom profesoru, otkrio je Filip.

Odabrao je pred žirijem pjevati 'Sudnji dan' Doris Dragović te 'Ostani' Jelene Rozge.

Foto: RTL

- Imaš finih trenutaka, imam jednako opravdanje da ti dam i da i ne - dvoumio se Tonči.

- Nisam najsigurnija da si spreman za ovako nešto. Ako te ovo zanima, treba jako puno raditi. Po mom mišljenju, ovo nisu pjesme za tvoj vokal. Nisu ti napravile uslugu - dodala je Nika.

Filip je podijelio žiri dobivši dva da i dva ne te u konačnici nije prošao u daljnje natjecanje. Učenica Eva Brnas je, pak, ujedinila žiri u oduševljenju. Nakon teškog gubitka prijateljice, pjevanje je Evi došlo kao svojevrsna terapija.

- Shvatila sam da je život kratak i da svaku priliku koju možemo, trebamo uzeti. Ovo je moja prilika - rekla je Eva.

Foto: RTL

- Ti si magična. Pjevaš bolesno, a da samu sebe više čuješ i daš, bilo bi ti puno ljepše. Slušala bih te sto milijuna puta i došla ti na svaki koncert - poručila je Evi Nika.

- Naslušala sam se ovog albuma i pjesme i puno si bolja od originala - dodala je Severina.

Nakon pohvala, Eva je dobila četiri 'da' koje je doživjela jako emotivno. Michaela Viculin iduća je stala pred žiri. Otpjevala je pjesmu 'Suze moje plaču za oboje' Done Ares, no za svoju izvedbu od žirija je dobila privremeno 'ne'.

Foto: RTL

- Ovdje je, nažalost, stvar prvog dojma, za mene je to ne, ali to ne znači da se ne trebaš baviti glazbom - poručila je Michaeli Severina.

Foto: RTL

Iduća je pred žiri stala kandidatkinja koju je Filip Miletić nazvao hrvatskoj Rosalijom. Lana Rubelj (16) od ranog djetinjstva se bavi glazbom. Velika joj je podrška majka te je bila prisutna i na samoj audiciji svoje talentirane kćeri. Otpjevala je hit 'La La Love' Albine Grčić te 'Vino i gitare' Gabi Novak, a uslijedile su oduševljene reakcije žirija.

- Bravo. Bravo mala - oduševljena je bila Severina mladom Splićankom. Lana je za svoju izvedbu dobila četiri 'da' te je prošla dalje u natjecanje.

Foto: RTL

Pred žiri je uskoro stigao energični kandidat iz Osijeka. David Đorđijevski (23) je glazbenik koji se žiriju predstavio hitom Eltona Johna 'I'm Still Standing'.

- Davide, interesantna boja vokala, osobnost... Vidi se da je to amatersko pjevanje, nečega ima, a puno toga i fali - iskren je bio Tonči.

Foto: RTL

- Meni je ovo bilo super, plesao si, zabavio si me - jasna je bila Severina kojoj je kandidat privremeno poklonio i svoje neobične naočale.

Na foru si prošao, ispratila je Davida Severina s pozornice.

Studentica prava Nina Bogeski iz Niša stigla je pred žiri 'Superstara' da bi prezentirala svoj talent. Obožava glazbu i stvara je u svom studiju, u kojem već piše pjesme. Prijavila sam se jer je Severina u žiriju. Svestrana je pjevačica, popularna širom regije, rekla je Nina otkrivši i da se nada da će jednog dana s glazbenom divom snimiti i duet.

Foto: RTL

Žiriju se predstavila pjesmom 'Brodolom' Danijele Martinović, no nije uspjela izboriti daljnje natjecanje. Nina, nisi se baš istaknula, a od tebe sam očekivao agresivnu interpretaciju, napad sa svih strana, jasan je bio Tonči.

Foto: RTL

- To nije bilo to, svi mi tražimo da nas iznenadite, bilo je kandidata koji su bili neočekivani na dobar način, no ovo nije bio taj slučaj - složila se s Huljićem i Severina.

Filip je detektirao još jedan dio problema rekavši da je Nina izabrala i pogrešnu pjesmu. Nažalost, mlada pjevačica nije prošla, no nije to shvatila iznimno tragično. Nisam tužna niti razočarana, sve je ovo zabava, zaključila je Nina.

Foto: RTL

Svijetu zabave želi se pridružiti i Zadranin Donat Mandić (29) stvara svoje pjesme, svira nekoliko instrumenata i posjeduje veliku emociju. Njegova dugogodišnja djevojka bila mu je podrška pri odluci da se prijavi u show, no u međuvremenu je tu ljubavnu priču završio pa se nakon izvedbe Oliverove pjesme 'Dvaput san umra' rasplakao.

Foto: RTL

Severina ga je utješila zagrljajem pa mu poručila: 'Svi smo mi nekad pjevali kada nam je bilo teško. Bio veseo ili tužan, Show Must Go On". Nakon što je izveo i svoju autorsku pjesmu, dobio je pohvale od Tončija i Filipa te u konačnici od žirija dobio četiri 'da'.

Marko Vujević (21) dolazi iz Splita i njemu je glavna motivacija za prijavljivanje na 'Superstar' bila da postane pjevač. To mi je san od malih nogu. Svugdje pjevam, otkrio je Marko kojeg je na natjecanje dopratila majka.

Foto: RTL

Uskoro se mladić i predstavio hitom Mladena Grdovića. Znaš što radim ovdje?, pitao je Huljić kandidata nakon što je završio s izvedbom. Tražim pravu notu, nije je bilo zadnje tri minute. Nema je nigdje, na reflektorima, ispod stola. Pazi, ali nijednu, komentirao je glazbenik.

Foto: RTL

- Dajem prolaz jer je ovo svjetski rekord. Mislim da te se nekoliko puta treba čuti - dodao je Huljić.

Žiri je u konačnici mladić rekao 'ne', no to Marka nije obeshrabrilo u nastojanjima da se i dalje bavi glazbom.

- Tučem po svome, neću odustati, ne zanima me - zaključio je Vujević svoju priču u 'Superstaru'.

Uslijedio je talentirani Toni Peruško (25) iz Labina. Svira s bendom, glazbom se bavi od rane mladosti te dolazi iz glazbene obitelji. Predstavio se hitom 'Ti si sav moj bol' kultnog EKV-a, a uz pjesmu je zasvirao i gitaru. Nema potrebe ništa govoriti - da, jasna je bila Severina.

- Lijepo šljaka desna ruka, kao švicarski sat. Sviđa mi se taj drive u vokalu, ti si bendovski pjevač - dodao je Filip.

Upravo Miletićev komentar Tonija je oduševio jer želi biti upravo to - zvijezda svog benda. To stvarno želim raditi, otkrio je Toni nakon što je izborio daljnje natjecanje.

Foto: RTL

Kraj prvog 'Superstara' označio je nastup Zadranke Mary Radić (17). Pjevanjem se bavi od desete godine, a velika ljubav joj je i gluma. Predstavila se pjesmom 'What About Us' slavne Pink, a potom nastavila kultnom 'Što te nema' Jadranke Stojaković.

- Bravo curice, bravo. Obožavam Jadranku Stojaković, u djetinjstvu sam je voljela i slušala, voljeli su je svi glazbenici, a mislim da će i tebe voljeti svi glazbenici. Hvala ti puno, baš si nam začinila ovaj dan - zaključila je Severina nakon što je Mary maestralno izvela obje pjesme.

Foto: RTL

- Imaš emociju, glas, ti ćeš vjerojatno živjeti od glazbe - dodao je Tonči.

- Naježio sam se, zamalo sam prvi put danas i suzu pustio. Od mene jedno veliko da - zaključio je Miletić.

Složni žiri poslao je talentiranu djevojku u daljnje natjecanje i time zaključio prve kandidate koji idu u daljnje natjecanje!