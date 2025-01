Severina i Rebeka progovorile o aktualnoj temi: 'O tome se ne priča dovoljno, žrtve se boje...'

Rebeka objavljuje svoj novi intrigantan singl "PAS MATER F60.81" u kojem progovara o vrlo aktualnoj temi, zlostavljanju od strane osoba s narcisoidnim poremećajem ličnosti, a u pikantnom spotu joj se pridružila i Severina.

Ova zanimljiva pop/punk himna koja u imenu nosi i samu šifru dijagnoze narcisoidnog poremećaja ličnosti, nastala je kroz njeno propitivanje o tome tko je ona bila u proživljenim odnosima te vrste i zašto neki od nas djeluju kao idealan plijen ovakvim strukturama ličnosti.

Foto: Matea Smolčić Senčar





"Mislim da je ova poruka bila potrebna i u formatu pjesme jer smatram da je narcističko zlostavljanje nešto o čemu se još uvijek ne priča dovoljno i da ga se relativizira, a upravo radi toga žrtve često ne žele ni potražiti pomoć, jer se, kad i ako prepoznaju problem, boje osude društva. Upravo pitanje - tko sam ja i jesam li ja ta koja je zapravo luda - prvi je korak u procesu samoiscjeljenja te prepoznavanja PTSP-a koji neminovno nakon ovakve vrste zlostavljanja ostavi dugoročne posljedice na žrtvi.

Obratite na primjer i pažnju na trauma bonding koji Hrvati imaju prema vlasti i jednostavno odustaju od ideje da može biti bolje, jer to bolje je toliko nepoznato da zvuči kao bajka." - izjavljuje Rebeka.

Rebeki se u videu koji je režirala Lea Radolfi, snimao i montirao Val Pulić a za koji Rebeka Ljiljak, svestrana kakva je potpisuje art direkciju i scenografiju za koju je koristila i rad prijateljice Pauline Jazvić i njenog psa Švrću, ovog puta pridružila i kolegica Severina koja kaže:

„Uvijek se razveselim kad netko ima dobru poruku u pjesmi. Rebeka je, ne samo posebna biljka koju treba zalijevati, već potpuno osviještena mlada dama, koja je i aktivist. I to kakva! Hrabra i nepokolebljiva. Kad sam čula u pjesmi F 60.81, odmah sam pristala sudjelovati, jer da možda nema te šifre - svijet bi bio ljepše mjesto za život, ne bi bilo ratova ili bi ih bilo manje, ne bi bilo toliko zla, ne bi tolike žene morale povlačiti sebe i djecu po sudovima zbog nečijih dijagnoza. Bravo za pjesmu! U spotu sam samo prolaznik, cameo ulogica, ali bilo je zabavno dat si oduška i vrtjeti sjekirom (smijeh). Obratiti pažnju na tekst...”

Foto: Bojan Zibar

Rebeka nastavlja:



"Vezano za Severinino pojavljivanje u videu - sve se odvilo jako spontano, Severini se jako svidjela tema i pjesma, a ostalo je uslijedilo kao super zabava na setu, jer mahati pravim sjekirama zapravo nije nimalo bezazleno - pogotovo kad je pored tebe Severina.

Severinu izuzetno cijenim još od malena. Ona je za mene hrabra anđeoska ratnica koja prenosi vrlo važne poruke i svojim postojanjem mijenja ovu regiju na bolje. Vrlo mi je bitno da umjetnici nisu sebični, da svojim glasom mijenjaju svijet na bolje, pa koštalo ih to ponekad i publike, novaca, statusa. To su pravi , istinski umjetnici, i to je za mene značaj naše Seve u ovom konceptu."

Osvrt na Rebekinu pjesmu napisala je i Ana Pecotić, savjetnica za oporavak od narcističkog zlostavljanja/prisilne kontrole, čije savjete možete pratiti na Instagram profilu @opasneveze:

" 'Pas mater' je ono što svaka žena pomisli jednom kad shvati da je njen princ na bijelom konju zapravo maligni, narcisoidni zlostavljač koji najperfidnijim manipulativnim tehnikama ubija njenu dušu i uništava samopouzdanje, toliko da ona potpuno izgubi sebe. Rebeka sjajno opisuje kako i najljepše, najpametnije i najuspješnije među nama mogu upasti u ralje narcisoidnih zlostavljača, ali zbog kognitivne disonance ne možemo pobjeći na vrijeme. Predugo ne razumijemo da je to što nam se događa zapravo nasilje i ne prepoznajemo da je jedini cilj svakog njegovog postupka potpuni gubitak našeg identiteta, autonomije i slobode, toliki da nam se čini da iz te veze ne možemo ni izaći. Ali možemo – uz pomoć stručne osobe, podršku okoline i sigurnosni plan možemo započeti nov život, sretne i slobodne.".

Foto: Matea Smolčić Senčar