Severina je na sudu top tema: Sudili joj jer je vrijeđala bivšeg

Prošla je godina dana otkako je Severinu bivši partner Milan Popović prijavio Centru za socijalnu skrb zbog načina na koji mu se obraćala u mailovima. Bio joj je zamjerio stil i izraze koje mu je tada uputila.

Čini se da je sud donio nepravomoćnu odluku po tom pitanju jer se jučer o tome brujalo u pravosudnim krugovima. Za komentar smo pitali Severinu, no do objave broja nismo dobili odgovor. Zato nam je njezin odvjetnik Denis Hüsein pojasnio: “Postupak je tajan i isključena je javnost”.

Pojašnjenje smo tražili i od zagrebačkog prekršajnog suda.

“Dana 24. listopada 2019. godine obavještavam Vas da je na ovom Sudu protiv okrivljenice S. K. vođen postupak zbog sumnje da je počinila prekršaj iz čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Danas, 24. listopada, donijeta je i objavljena izreka presude, kojom je ista nepravomoćno proglašena krivom da je počinila psihičko nasilje u obitelji koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva i uznemirenost, te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. Naglašavam kako je u navedenom postupku bila isključena javnost, te da se radi o još uvijek nepravomoćnoj presudi”, pišu nam s Prekršajnog suda.

Podsjećamo, lani je Tomislav Petrović, kad se navodno Severina obratila pisanim putem Popoviću na način koji je on očito protumačio kao neprimjeren, još bio njezin menadžer. Tad nam je rekao: “Od početka sudskih postupaka s bivšim partnerom Severina je već više puta bila prijavljivana za razne bedastoće. Sve prijave protiv nje bile su odbačene kao neosnovane. Za ovu prijavu sad čujem prvi put i mogu vam reći da sam umro od smijeha”.

Tad nam je pak Popović govorio kako je “izluđen od verbalnog nasilja” od strane bivše partnerice.

- Svaki moj pokušaj posljednjih pet godina da uspostavim nekakvu minimalnu komunikaciju u pravilu se završava ovakvim uvredljivim i ponižavajućim porukama - rekao nam je tad Popović.

Dok se po pravosuđu šuška o Severini, njezini kolege iz Beograda s njom objavljuju fotografije na društvenim mrežama najavljujući nove hitove. Tako je Dušan Alagić, kompozitor, tekstopisac i glazbeni producent, uz svoju fotografiju sa Severinom koja nosi crnu “bob” periku, na svojoj Facebook stranici napisao: “Za koji dan izlazi još jedna pjesma na kojoj smo surađivali, a do sada na - ‘Grad bez ljudi’, ‘Alkatraz’, ‘Kao’, ‘Dobrodošao u klub’, ‘Bred Pit’, ‘Tarapana’, ‘Kamen oko vrata’, ‘Kradeš sve’, ‘Sekunde’ i još poneka... Zajedno u mnogim pjesmama, a sinoć zajedno na zadatku žirija u ‘Tvoje lice zvuči poznato’ i uz puno smijeha i evociranja uspomena uglavnom na najbliże nam suradnike Roganovića, Miletića i Stradžu. Anegdote neke imaju već skoro desetljeće, a uključuju uglavnom spomenutu epsku ekipu... Uvijek mi je milo Seve da se sretnemo”.

Nasmijana i uvijek dotjerana Severina trudi se neometano raditi te barem nakratko iza sebe ostaviti atmosferu koja vlada u Zagrebu od njezine zadnje konferencije za novinare. Tad je, podsjećamo, prozvala učiteljice i ravnateljicu škole koju joj polazi sin da su ga zlostavljale. U međuvremenu je Severina prijavila i nepoznate osobe zbog špijuniranja.

Nakon Severinine prijave da je netko špijunira, policija je ispitivala njezine susjede, a ubrzo smo otkrili i vjerojatnu pozadinu priče. Na kući preko puta Severinine, koja odnedavno ima novoga vlasnika, osvanula je prije više od mjesec dana moderna kamera. Susjedi su nam ispričali kako se osjećaju nesigurno jer se pitaju tko kupuje kuću sa zaštićenom stanarkom u njoj i odmah stavlja kameru na nju iako, prema njihovu mišljenju, ne vide neku potrebu za takvom tehnologijom na “trošnoj” kućici. Zaštićena stanarka koju spominje navodno ima pravo stanovanja ondje do 2023. Nakon naše objave o “kameri sumnje”, susjedi nam kažu kako su primijetili da je jedna žica jučer bila odspojena. No to ne znači da kamera ne radi. Iz zagrebačke policije su nam javili kako u toj ulici nije bilo intervencija. To je bio njihov odgovor na naš upit od prije dva dana kad smo provjeravali tvrdnje susjeda kako je zbog svega intervenirala policija i da su navodno presjekli žice spomenute kamere.

Kako tumači strahove susjeda zbog kamere, pitali smo brata vlasnika kuće, jer je sam vlasnik na poslovnom putu.

- Stavili smo kameru jer nam sve kuće kao poslovni prostori imaju kamere. Nema tu ništa čudno i nikoga s tim ne uznemiravamo - kaže brat Ladislava Matića, vlasnika kuća preko puta Severinina stana.

S obzirom na to da susjedi sumnjaju kako iza kamere stoji bivši Severinin partner, pitali smo ga imaju li kamera i kupnja kuće ikakve veze s Milanom Popovićem te da li se poznaju.

- Mogu susjedi pričati što hoće. Ne zadiremo u tuđu privatnost i tuđe živote, a to očekujemo i od drugih. Milan Popović? Nebitna osoba. Ne bih to komentirao - rekao je. Pitali smo i imaju li saznanja da je navodno policija prerezala žice kako bi onemogućila snimanje, pa nam je rekao: “Ne znam, to mi je prvi glas. Otići ćemo provjeriti”.

S obzirom na to da susjedi tvrde kako su vidjeli da se oko kuće nešto i radi, pitali smo brata vlasnika kakvi su im planovi s tom nekretninom.

- Zasad još ništa, tek ćemo vidjeti što ćemo - kaže nam Ladislavov brat. Na pitanje je li se susjedima pričinilo da vide radnike ondje i čuju da se nešto radi, kaže: “A da, čisto nešto malo izvana smo išli srediti, no ništa ozbiljno”. U sjeni “kamere sumnje” ostale su ozbiljne prozivke Severine Kojić na račun škole koju pohađa njezin sin.

Nakon konferencije za novinare, koju je započela ozbiljnim optužbama da su joj učiteljice 11. listopada sina zaključale u školi te ga fizički i psihički zlostavljale jer ga nisu pustile kući s očuhom Igorom, tjedan se nastavio u prozivačkom tonu. Seve nije štedjela ni ravnateljicu škole, kao ni pravobraniteljicu za djecu. Potom smo ekskluzivno otkrili da je škola desetak puta prijavljivala Severinu za zanemarivanja djeteta. Severina je potom u otvorenom pismu pojasnila sve što misli o toj temi.

