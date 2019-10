Seve prijavila školu pa špijune: Policija, moji me susjedi uhode

Ja nisam nikad niti ću ikad zanemarivati svoje dijete, kao i da ga nikad nisam koristila, prema navodima oca, za promociju svoje turneje, nego sam shrvana od stalnih napada i podmetanja oca uz pomoć dijela sustava, koje traje sustavno i kontinuirano godinama, iznijela probleme u javnost da se takve stvari više nikad ne dogode ni jednom djetetu i ni jednoj majci u istoj ili sličnoj situaciji, navodi, između ostalog, pjevačica Severina Kojić (47) u otvorenom pismu medijima.

Svojevrsni je to odgovor na ekskluzivna saznanja 24sata da je škola koju pohađa njezin sin prijavila pjevačicu desetak puta za zanemarivanje djeteta. Severina u pismu nije opovrgnula prijave. No opsežno je obrazlagala svoju stranu priče vezanu uz preuzimanje djeteta iz škole.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Prema takvom tumačenju, sve zaposlene i radne žene koje imaju malu djecu, a posebno samohrane majke, su nemarne majke koje zlostavljaju i zanemaruju svoju djecu jer radi radnog vremena koje je dulje od 15 sati ne mogu osobno preuzeti svoje dijete - navodi Severina u pismu.

I susjedi pjevačice su se uznemirili. Naime, nakon što je nepoznate osobe prijavila zbog ugroze sigurnosti, nekoliko Severininih susjeda, doznajemo, policija je ispitala. Navodno su gospođu Kojić zabrinuli susjedi koji spuštaju rolete, postavljaju sigurnosne kamere na svoju imovinu, a možda i odaju njezine tajne.

Prema izjavama roditelja, predstavnika roditelja u školskom odboru, kao i predstavnika u vijeću roditelja, objasnili su nam kako se u toj školi djeca podižu do 17, a ne do 15 sati. Pitali smo Severinu ima li saznanja o tome te postoji li razlog zbog kojeg po svoje dijete iznimno mora doći do 15 sati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- To što se ravnateljica brani i poziva na boravak neće izbrisati strah mojeg djeteta koje više ne želi ići u tu školu. Osim toga, to nije istina, sva djeca iz razreda mojega sina otišla su u 15 sati, samo su njega držali u mraku u učionici dva sata jer su zatvorile rolete (pošto je učionica u prizemlju) da dijete ne može vidjeti Igora, kojemu je vikao kroz prozor da želi doma, dok su ga učiteljice psihički i fizički zlostavljale - odgovara nam Severina.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Potom opisuje što je već detaljno spomenula na konferenciji za novinare kako su ga učiteljice 'kad je pokušao trčati do izlaznih vrata, vukle za ruke, ramena, s leđa za stomak te mu prijetile batinama, a sve jer je tata zabranio da ide s očuhom'.

- Igor je odmah u 15 sati pozvao i policiju, kad su mu rekli da ga ne daju, i odvjetnika s presudom suda, ali i s tim ga nisu htjeli pustiti. Policija je svjedok što su radili djetetu i sve je prijavljeno - kaže nam Severina.

Navodi kako njezin sin više ne želi ići u tu školu.

- Kad je rekao tati što su mu napravili, tata mu je rekao da laže braneći učiteljice i ravnateljicu, kojoj je donirao školsko igralište i s kojim se ona, po svjedočenju majki, viđa stalno izvan nastave – dodala je Severina.

Ponovno je prozvala pravobraniteljicu i ravnateljicu škole.

- Otac nije bio prisutan, nego je bio na Cipru, na kojemu mora boraviti nekoliko mjeseci godišnje jer tamo plaća porez. Osim toga, otac nije negirao da je donirao osnovnoj školi dječje igralište - navodi Severina.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U otvorenom pismu svim medijima Severina je napisala kako nije uspjela postići dogovor oko takozvane 'pick up' liste prema kojoj i drugi ljudi za koje se roditelji usuglase mogu podići dijete. Otac njezina sina Milan Popović (54) je, pak, naveo kako su postigli dogovor, no da Severina nije potpisala listu. Za navode iz pisma tražili smo komentar ravnateljice škole, koju je Severina ujedno i osobno više puta javno prozivala.

Foto: PIXSELL

- Nisam pročitala pismo i nemam komentara - rekla nam je ravnateljica, koja nam je već napomenula kako ne želi o najosjetljivijim pitanjima djece polemizirati preko medija. Otkako je Severina imenima prozvala učiteljice da su joj navodno fizički i psihički zlostavljale dijete 11. listopada, pokušale smo s jednom od njih razgovarati i čuti njezinu stranu priče. Druga, naime, ne radi u toj školi godinu dana. Učiteljica do daljnjeg ne želi u javnost niti išta komentirati, jer cijeli je slučaj završio i na policiji.

