Severina je najavila koncert u pulskoj Areni: Evo kada nastupa

Nakon dvoranskih trijumfa koji su obilježili proteklu sezonu, među kojima se posebno pamte dvije rasprodane večeri u Areni Zagreb te splitskoj dvorani Gripe, Severina svoju koncertnu priču i aktualnu turneju 'Ja samo pjevam', nastavlja 8. kolovoza na jednoj od najljepših pozornica Europe - u pulskoj Areni. Areni koja nije tek koncertna lokacija; ona je prostor u kojem se vrijeme usporava, gdje se prošlost i sadašnjost susreću pod vedrim nebom, unutar kamenih zidina starijih od dvije tisuće godina.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Upravo u takvom ambijentu koncept koncerata 'Ja samo pjevam' dobit će novu dimenziju. Nakon što je u Zagrebu i Splitu pokazala kako i najveće dvorane može pretvoriti u intiman prostor susreta, Severina i ovoga puta izlazi pred publiku bez 'zaklona', oslonjena na glas, interpretaciju i emociju. Bez plesača i velikih koreografskih blokova, no produkcijska raskoš ostaje njezin zaštitni znak: orkestar od tridesetak vrhunskih glazbenika koji njezine pjesme postavljaju u širi, gotovo simfonijski okvir, pažljivo oblikovane videoprojekcije koje prati emociju svake pjesme i scenski detalji koji ne dominiraju, nego služe pjesmi. No u središtu svega ostaje – glas i priča. Osobna, iskrena i bliska, a u prostoru poput pulske Arene takav pristup dobiva dodatnu težinu.

Pod otvorenim istarskim nebom, među kamenim arkadama koje u sumrak poprimaju gotovo filmsku ljepotu, svaka balada dobit će dodatnu težinu, a svaki hit novu širinu.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

- Sjećam se svog prvog nastupa u Puli, 1993., 'Sedma noć'. Pjevala sam premijerno pjesmu 'Paloma Nera' i jedva čekam to ponoviti i vratiti taj osjećaj kad cijela pulska Arena pjeva. Ovaj put dolazim s orkestrom od 30 najboljih glazbenika. Vidimo se i grlimo se…'' - poručila je Severina ususret koncertu.

Turneja 'Ja samo pjevam' već se upisala među najznačajnije domaće koncertne projekte u zadnje vrijeme, no 8. kolovoza u Puli, priča dobiva svoj mediteranski vrhunac: spoj monumentalne antičke arhitekture i suvremene pop-umjetnosti, ogoljene emocije i vrhunske produkcije.

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Uoči pulskog spektakla, turneja će se zaustaviti i u Sisku 7. ožujka u dvorani 'Zeleni brijeg', u Koprivnici 11. travnja u dvorani 'Josip Samaržija - Bepo', u Skopju 18. travnja u Areni Boris Trajkovski te u Mariboru 25. travnja u dvorani 'Tabor', gdje će publika također imati priliku doživjeti ovaj koncept u intimnom i jednako snažnom izdanju. Ulaznice za sve navedene koncerte dostupne su putem sustava Eventim.