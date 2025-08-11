Obavijesti

PRVI PUT U 27 GODINA

Severina je oduševila publiku u Travniku: 'Ostavili smo dušu i srce, pumpali smo k'o jedno!'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Severina je oduševila publiku u Travniku: 'Ostavili smo dušu i srce, pumpali smo k'o jedno!'
Foto: sanela babić

Severina je za publiku u Travniku održala pravi spektakl te oduševila obožavatelje: 'Ostavili smo i srce i dušu i noge na terenu, a i publika još više... Pumpali smo svi k'o jedno'

Severina ovo ljeto radi punom parom. Nakon uspješno održanog koncerta u Opatiji, proteklog vikenda nastupila je u Travniku po prvi puta u 27 godina. 

- Posljednji put sam bila u Travniku '98. i mislila sam da su me u međuvremenu već svi zaboravili. Ali kad sam ovo sinoć doživjela, sretna sam k'o malo dijete, od trepavice pa do pete. Pošto se radi o stadionu, da se izrazim nogometnim rječnikom - kako bi rekao Ćiro Blažević, koji je bio iz Travnika - ostavili smo i srce i dušu i noge na terenu... A i publika još više... Pumpali smo svi k'o jedno'' - izjavila je Severina nakon spektakla u Travniku - napisala je pjevačica u objavi na društvenim mrežama. 

Foto: sanela babić

Najemotivniji trenutak večeri bila je izvedba pjesme 'Rođeno moje', tijekom koje su djevojčice 'Biserčići' iz plesnog studija 'Maja' razvile transparent 'Spasite djecu svijeta' te poslale snažnu poruku o potrebi zaštite i sigurnog odrastanja djece.

Nastup je, kao i obično, oduševio publiku. Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su energiju i emociju koju Severina donosi na pozornicu.

Foto: sanela babić

'Bilo je kao svaki put, ludo i nezaboravno', 'Ova žena nije sa ove planete.. koji glas, koja energija, atmosfera', 'Bilo je kao da smo na par sati bili na nekoj drugoj (boljoj) planeti', 'Kakav si samo spektakl napravila, takva energija, spontanost, opuštenost na bini još doživjela nisam ni na jednom koncertu' - nizali su se komentari ispod objave... 

