VIDEO ‘Pumpaj, Seve brate!’ Severina izbacila ljetni hit s jasnom porukom muškarcima

Točno u podne, Severina je objavila novi singl pod nazivom 'Pumpaj, Seve brate', kako kaže, donijela pjesmu koja osnažuje žene i secira muške slabosti.

- Dragi moji, napisala sam tekst i glazbu za pjesmu 'Pumpaj, Seve brate', a dragi Zvonimir Horvat je napravio aranžman u romskom ritmu, koji je spojio s mojom pop melodijom. 'Pumpaj' je uzvik koji nosi energiju, ritam i stav – često se koristi u glazbi, sportu i na žurkama kao poziv na akciju ili podizanje atmosfere.

U svakodnevnom govoru može značiti i "guraj dalje", "ne staj" ili "daj gas" – bilo da se radi o zabavi, poslu ili emocijama.

U ovoj pjesmi, 'pumpaj' ima novo značenje – to je ženski poklič protiv pasivnih, lažnih i nedoraslih muškaraca. To je riječ koja nosi ritam Balkana – glasna, duhovita, višeslojna i uvijek puna života.

Ne zna se je li pjesma inspirirana stvarnim događajima, ali jedno je sigurno: "Ako ti je stalo — pumpaj. Ako si frajer — priznaj. A ako nisi — hvala, sljedeći - poručila je Severina na Facebooku.