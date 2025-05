Severina najavila novu pjesmu: 'Neka zafrkancija, nema više ovih ozbiljnih, samo veselo'

Snima se nova pjesma idući tjedan, neka zafrkancija, nema više ovih ozbiljnih, samo veselo – s osmijehom je najavila Severina Vučković, poznatija jednostavno kao Severina, prije koncerta pred nekoliko tisuća raspjevanih obožavatelja u Slavonskom Brodu, gdje je nastupala povodom Dana grada.

Severina je i ovaj put publici priuštila večer za pamćenje, a ni publika nije ostala dužna, Brođani su je dočekali s gromoglasnim pljeskom i pjesmom, potvrđujući da je Severina i dalje jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda. No uz dobar show, uvijek ide i neka ekskluziva, a ova put to je vijest o novoj pjesmi.

- Mislim da će biti jako zanimljiva, zanimljiv tekst ali i glazba - otkrila je Severina, dajući naslutiti da je riječ o pjesmi koja će publiku natjerati na smijeh i ples.

I dok mnogi Slavoniju vide kao ravnicu, Severina ju doživljava kao čistu emociju.

- Slavonija mi je u srcu još od onih ratnih 90-ih godina, kada sam pjevala u Vinkovcima - prisjetila se, ali brzo dodala i onu drugu, veseliju stranu.

- Slavoniju pamtim po super tulumima, pamtim je po najboljim domaćinima. Sad smo ovdje jeli, imamo tu jednu super gospođu koja mi je donijela stol za peglanje jer sam bila sva zgužvana, i izvadila nam je tacne pune hrane. To vaše domaćinsko ponašanje i hrana. Imala bih valjda 100 kila da ovdje živim, ne mogu odoljeti! Cijelu sam tacnu sama pojela - rekla je pjevačica.

Kroz osmijeh je priznala kako je upravo to ono što čini dušu Hrvatske – jednostavnost, gostoprimstvo i toplinu.

- To je nešto što čini bogatstvo naše prekrasne Hrvatske, koju volim i kojom se ponosim - kaže Severina.

Nije skrivala ni zadovoljstvo šarolikom publikom koja joj dolazi na nastupe – od najmanjih do najstarijih.

- Drago mi je što mi na koncerte dolaze generacije od 7 do 77 godina - rekla je, otkrivši i da joj srce zatitra kad čuje tamburice, pa nije čudo što su joj Zlatni dukati jedni od omiljenih izvođača.

Severina se osvrnula i na nedavnu Euroviziju, gdje je Hrvatsku predstavljao Marko Bošnjak. Iako ju nije stigla gledati zbog nastupa u Puli, nije propustila dati svoj komentar.

- Žao mi je što smo ispali. Možda je Marku to i sreća – napatiš se tih sedam dana, znam kako je tamo biti. Po cijele dane ste u emisijama. Super je to doživljaj, najbolja scena u Europi, prekrasna atmosfera. Eurovizija je veselje, to ne treba gledati kao nešto što smo izgubili - rekla je.

Dodaje i da Euroviziju vidi više kao zabavu za televizijske kuće nego kao pravu glazbenu bitku.

- Mislim da su napravili festival da se televizije sastanu jednom godišnje, onda im je bilo dosadno pa su napravili spektakl. To je zabava i lijepe stvari, glazba je fenomenalna. Žao mi je što je Marko ispao, rekli su mi da je bila super scena - kaže pjevačica.

Za kraj, Severina nije zaboravila ni svoju vjernu glazbenu pratnju, bend s kojim nastupa već četvrt stoljeća.

- Moj orkestar. Već su oćelavili od mene - našalila se, ali brzo dodala ozbiljno: "Težak je to kruh sa sedam kora, ali zajedno smo već 25 godina i svi smo kao obitelj."

Oduševljena Tvrđavom i publikom u Slavonskom Brodu, Severina je još jednom potvrdila, gdje god nastupa, ostavlja srce na pozornici. A sudeći po najavama, nova pjesma donosi pravu glazbenu feštu.