Severina: 'S Tomicom sam si ostala dobra i nakon razlaza'

Splitska pjevačica Severina Kojić (47) trenutačno vodi rat sa školom koju pohađa njezin sin. Sve to uoči regionalne turneje 'The Magic Tour' koja je zbog šokantnih optužbi pala u drugi plan. Podsjetimo, pjevačica je na press konferenciji rekla da su učiteljice zaključale u školu njezina sina, navlačile ga, tjelesni i psihički povrijedile i tako ga držale više od dva sata.

Jeste li podigli tužbu protiv škole i ravnateljice?

Ja vam zaista o tome ne bih pričala. Nisam jedina koja ima problema i koja usprkos tome i radi jer smatram da život treba gledati iz različitih kutova. I bez obzira što vam se događaju takve stvari, navečer kad idete spavati, morate promisliti koliko toga vam se lijepog dogodilo.

Je li istina da ste nedavno nepoznatu osobu ili osobe prijavili zbog narušavanja sigurnosti i privatnosti?

Jest.

Po čemu se ova turneja razlikuje od prethodne?

Pa sve slično radimo. Nemam nikakav pritisak, samo smatram da neki standardi koji su bili odlični, a i moji standardi, ono što ja smatram da bi trebalo biti na koncertu, super su ispunjeni. Sretna sam što su ovi ljudi koji su danas bili s nama i koji će sa mnom biti na turneji odlični. Naravno da to sve skupa ne treba biti tako, mogla sam uzeti i običan razglas i običnu rasvjetu, jer ljudi dolaze prvenstveno zbog pjesama. Ali to bi možda za mene bilo šturo. Međutim, želimo se osjećati lijepo, i ako to već možemo napraviti, pogotovo s ljudima koji su profesionalci, onda nemate brige, jer njima sve svoje želje i zamisli kažete i onda oni to znaju raditi. Tako da su danas sjedili ljudi koji su bili sa mnom i na prošloj turneji, primjerice koreograf. Na prošloj turneji, ako ju je pogledalo oko 250.000 ljudi, od toga je 220.00 bilo žena, one su išle na sve koncerte da gledaju plesače, koji su bili fantastični. Međutim, ovo je 2019., neće biti kao 2013., radimo potpuno moderno... Ono što je važno, bez obzira što će biti toliko puno ljudi, odnosno 16 plesača, moj bend koji broji 10-ak ljudi, plus prateći vokali, plus simfonijski orkestar, imamo pjesme koje ljudi vole, zbog kojih dolaze... Ali opet je važno imati sve te ljude koji su fantastični - majstor svjetla je čovjek koji je radio s mnogim stranim i našim izvođačima.

U odnosu na prethodnu turneju, promijenili ste dosta suradnika, počevši od menadžera. Koliko je to utjecalo na samu turneju?

To su sve ljudi koje sam ja sretala u životu, prvi koncert Alena Ključea je bio moj koncert ’95., kad sam bila u vrtiću hahah. Mi se znamo dugi niz godina... Ja sam zbog ove situacije sa školom, a i prošle godine se to isto dešavalo, odgodila sve nastupe jer nisam mogla raditi niti biti bolesna, morala sam sama podizati dijete iz škole. A i zabranili su mi da stavljam na Instagram slike s djetetom, što je stvarno presedan jer to nema veze ni s čim. Ja sam Severina bila i prije rođenja svog sina, tako da meni ne treba niti slava niti popularnost, ja sam samo ponosna mater koja ima lipo dite, i to je kao nekakav obiteljski album, što vrlo rijetko objavljujem. Zbog te situacije sam odgodila sve nastupe, nitko nije znao pozadinu, ja i moj bivši menadžer smo se razišli.... Mi i dalje razgovaramo. Svi nekako u ovoj našoj zemlji čarobno preživljavamo i živimo bez obzira na strah, tako da je ova turneja borba protiv zla s ljubavlju i glazbom, nema ništa ljepše.

Kakvi ste na dan koncerta? Jeste nervozni, pa vam se nitko ne može približiti ili ste opušteni?

Opuštena sam. Kad sam bila mlađa, onda je to bilo neopušteno. Uvijek je stvar u tome koliko ste sigurni, sigurnost i samopouzdanje su najvažniji, ali ne ona nabildana sigurnost nego stvarno morate biti sigurni. A mogu biti sigurna kad imam ljude oko sebe koji su profesionalci tako da ako bilo što da se desi, to nitko neće primijetiti. Evo, na prošloj turneji nam se digla bina skroz jer ju je hidraulika povukla i nismo se više mogli vratiti na glavnu binu, pa smo sve odradili na pisti i nitko ništa nije primijetio. Bitno je da se možete snaći u svakoj situaciji.

Koliko sređujete fotografije prije njihove objave?

To je toliko postalo normalno da ih svi ljudi sređuju. Ono što je mene iznenadilo, kad sam bila u srednjoj školi, nisam uopće znala što je vizažist. Šminkali smo se nekom šminkom naslijeđenom od sestara, a sad se to sve promijenilo. Možda bi trebalo sve objavljivati onako kako je, mislim da je već postalo predosadno da su svi sređeni. Ono zbog čega su Instagram i ostale društvene mreže super je to što možete objavljivati koncerte, i to je jako dobro kad se bavite ovakvim poslom kao ja, mada ja to ne nazivam poslom, još mi je nešto što me raduje i što mi je hobi. Prije se znalo desiti, dok nije bilo Instagrama i svega, da napravite neki super koncert koji nitko nije snimio.

Smatrate li se kraljicom estrade?

- Ne smatram.

A koga onda smatrate?

- Naučila sam rečenicu kad sam bila mala: ‘Nemoj povjerovati u svoju sliku na ekranu’, to mi je rekao jedan čovjek. Ja sam počela vrlo mlada, s devet godina. Možda sam se sa 17 osjećala kao da sam na vrhu svijeta, kad sam snimila svoj prvi album. Ali uopće ne doživljavam to ‘postoje li kraljice, dive, dame i ne znam što’. Jednostavno radimo ono što najviše volimo. Imala sam puno situacija u kojima su me podcjenjivali, što je najbolja situacija u životu jer onda dokažem da mogu suprotno i to je onda odlična stvar.

Koju biste svoju pjesmu izdvojili kao najdražu?

Iznenadit će vas moj odgovor - ‘Italiana’. Zato što, kad završavam koncert i kad krene ta pjesma, toliko je energije u zraku da vam ne mogu to opisati, kao da nisu prošla dva i pol sata i kao da ćemo sad krenuti u novi koncert. I takve pjesme je najteže napisati.

Ima li netko s kime niste imali duet, a htjeli biste?

Ima, Bruce Springsteen.

