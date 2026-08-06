Severina objavila novu pjesmu

Nakon što je pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') u samo šest dana od premijere prikupila nekoliko milijuna pregleda na YouTubeu, Severininim društvenim mrežama i streaming platformama, Severina nastavlja svoje glazbeno putovanje kroz najavljenu trilogiju. Ovoga puta predstavlja 'Pozovi me ti' ('Anksiozna'), drugu pjesmu u konceptualno povezanoj cjelini koja kroz tri različita emotivna stanja donosi tri snažne priče o ljubavi, gubitku i suočavanju sa samim sobom.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Dok je 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') govorila o emocionalnoj zatvorenosti i obrambenim mehanizmima nastalim nakon razočaranja, 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') ulazi u sasvim drugačiji prostor. To je pjesma ogoljenih emocija, unutarnjeg nemira i psihološke borbe žene koja promatra kako netko tko ju je slomio istim obrascem ulazi u novi odnos. Ljubav se ovdje isprepliće s ljubomorom, nemoći, bijesom i ironijom, a stih "Anksiozna sam…" postaje snažna emocionalna točka pjesme, osjećaj koji će mnogi prepoznati.

Severina je još prilikom predstavljanja prve pjesme otkrila kako će svaka od tri pjesme donijeti potpuno drugačiju emociju, a upravo je 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') najavljena kao lagani zaokret u odnosu na 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'). Ujedno predstavlja i svojevrsnu gradaciju prema završnom poglavlju trilogije – pjesmi 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena'), koju će publika premijerno čuti nakon velikog koncerta u pulskoj Areni ove subote, koncerta za koji su ulaznice rasprodane čak mjesec dana unaprijed.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Iza nove pjesme stoji autorski tim koji potpisuje i prvi nastavak trilogije. Glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Režiju videospota ponovno potpisuje Petar Pašić, s kojim Severina nastavlja kreativnu suradnju, nastavljajući vizualni identitet trilogije kroz prepoznatljiv, filmski i simbolikom bogat rukopis.

POSLUŠAJTE PJESMU:

Projekt trilogije iz pjesme u pjesmu potvrđuje da se ne radi o tri odvojena singla, nego o zaokruženoj glazbeno-vizualnoj priči u kojoj svako poglavlje otkriva novu emociju i novu perspektivu. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin, koji slijedi nakon pulskog spektakla, zaokružit će priču o tri žene u jednoj ženi – ili možda o tri lica ljubavi kroz koja je gotovo svatko barem jednom prošao.