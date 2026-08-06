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POSLUŠAJTE JE

Severina objavila novu pjesmu

Piše 24sata,
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Severina objavila novu pjesmu
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Foto: Matea Smolčić Senčar
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Popularna pjevačica je u četvrtak predstavila novu pjesmu 'Pozovi me ti (Anksiozna)' koji je nastavak najavljene trilogije.

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Nakon što je pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') u samo šest dana od premijere prikupila nekoliko milijuna pregleda na YouTubeu, Severininim društvenim mrežama i streaming platformama, Severina nastavlja svoje glazbeno putovanje kroz najavljenu trilogiju. Ovoga puta predstavlja 'Pozovi me ti' ('Anksiozna'), drugu pjesmu u konceptualno povezanoj cjelini koja kroz tri različita emotivna stanja donosi tri snažne priče o ljubavi, gubitku i suočavanju sa samim sobom.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Dok je 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') govorila o emocionalnoj zatvorenosti i obrambenim mehanizmima nastalim nakon razočaranja, 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') ulazi u sasvim drugačiji prostor. To je pjesma ogoljenih emocija, unutarnjeg nemira i psihološke borbe žene koja promatra kako netko tko ju je slomio istim obrascem ulazi u novi odnos. Ljubav se ovdje isprepliće s ljubomorom, nemoći, bijesom i ironijom, a stih "Anksiozna sam…" postaje snažna emocionalna točka pjesme, osjećaj koji će mnogi prepoznati.

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Severina je još prilikom predstavljanja prve pjesme otkrila kako će svaka od tri pjesme donijeti potpuno drugačiju emociju, a upravo je 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') najavljena kao lagani zaokret u odnosu na 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'). Ujedno predstavlja i svojevrsnu gradaciju prema završnom poglavlju trilogije – pjesmi 'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena'), koju će publika premijerno čuti nakon velikog koncerta u pulskoj Areni ove subote, koncerta za koji su ulaznice rasprodane čak mjesec dana unaprijed.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Iza nove pjesme stoji autorski tim koji potpisuje i prvi nastavak trilogije. Glazbu potpisuje Bojan Vasić, tekst Danijel Pavlović, aranžman Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Režiju videospota ponovno potpisuje Petar Pašić, s kojim Severina nastavlja kreativnu suradnju, nastavljajući vizualni identitet trilogije kroz prepoznatljiv, filmski i simbolikom bogat rukopis.

POSLUŠAJTE PJESMU: 

Projekt trilogije iz pjesme u pjesmu potvrđuje da se ne radi o tri odvojena singla, nego o zaokruženoj glazbeno-vizualnoj priči u kojoj svako poglavlje otkriva novu emociju i novu perspektivu. Nakon bezosjećajnosti dolazi anksioznost, a završni čin, koji slijedi nakon pulskog spektakla, zaokružit će priču o tri žene u jednoj ženi – ili možda o tri lica ljubavi kroz koja je gotovo svatko barem jednom prošao.

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