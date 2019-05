Severina: 'Otac djeteta nazvao me ubojicom, želi me uništiti'

Dan prije posljednjeg zakazanog ročišta na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu u postupku za skrbništvo nad sinom Severine Kojić (47) i Milana Popovića (54), srpski poduzetnik policiji je u utorak prijavio pronalazak sumnjivog predmeta ispred ulaznih vrata svoje garaže u zagrebačkom Horvatovcu.

Prema priči koju je prenio srpski Telegraf, Milan tvrdi da je predmet ostavio Severinin suprug Igor Kojić (31). Kako neslužbeno doznajemo, policija zasad ne smatra da ostavljeni predmet predstavlja opasnost za sigurnost života ili imovine.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Policija je upoznata s događajem, odnosno ima informaciju o događaju za koji još nemamo kvalifikaciju. Informaciju smo dobili od muškarca rođenog 1965. godine, koji je pristupio u PP Medveščak i sve prijavio. Trenutno prikupljamo obavijesti - kratko su odgovorili na naš upit iz zagrebačke policije uz napomenu da će o svemu utvrđenom naknadno obavijestiti javnost.

Kako doznajemo, navodno je riječ o crnoj svijeći, a tko ju je ostavio pred garažom Milana Popovića i s kojom namjerom tek se treba utvrditi.

Foto: Pixsell/Matija Habljak

O svemu se na svojim službenim profilima društvenih mreža oglasila i Severina. Kaže kako je "u sudskoj borbi za svoje dijete, od njegova oca dobila, pored dosad raznih epiteta i postavljanih ''dijagnoza'', i neslužbeni status 'ubojice' u pokušaju oca djeteta".

- Razlog je jednostavan... Otac nije uspio dobiti odmah i sada ono što si je zacrtao od nadležnih hrvatskih institucija uključenih u postupak pa je, nezadovoljan i ljut nakon suda u četvrtak, 'pustio' u javnost vijest o pokušaju njegova ubojstva od strane mene i to putem i uz pomoć mog supruga Igora. Da nije žalosno, bilo bi tragikomično čime se sve pojedinci služe u tzv. 'borbi' na sudu, a sve pod krinkom najboljeg interesa svog djeteta, i da granice 'fair play-a' i interesa djeteta tu nema, već je cilj totalno uništenje mene i kao majke i kao javne osobe - napisala je pjevačica.

Nastavlja da je "svakome jasno da je to plaćeni oglas i da, ako treba, radi pobjede majku treba proglasiti i ubojicom."

- Nisam ubojica niti ću to postati, ja sam samo Severina koja se ne ljuti na navedene pojedince, jer nisu oni krivi što im sustav, koji ne funkcionira, dozvoljava da rade što hoće uz pomoć novaca... Neću podnijeti niti nikakve tužbe radi navedenog plaćenog 'oglasa' u novinama, jer je svakome jasno kakva to osoba radi i može raditi, i to svom djetetu, a ja ću i dalje biti majka svom djetetu i samo Severina. Kako jedna pjesma kaže 'daleko mu kuća..' - odgovorila je na napise srpskog Telegrafa.

Foto: screenshot/Instagram

