Severina otvorila dušu: 'O Gospi pjevam iz ljubavi, ne iz biznisa, a političari mi ne biraju pjesme'

Piše Zrinka Medak Radić,
Severina nastupala na otvorenju 200. Samoborskog fašniak | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pjevačica je na Instagramu podijelila fotografije s koncerta, a u opisu je komentirala svoje nastupe. "Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma..."

Admiral

Severina je u petak održala sjajan koncert u sklopu fašnika u Samoboru gdje je raspjevala i rasplesala publiku. Dan kasnije je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelila svoje misli.

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih", napisala je pjevačica.

Nastavila je i dalje o koncertima. Njeni, piše ona, spajaju Hrvate.

"Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu u isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", napisala je.

SNAŽNA PORUKA Severina objavila fotke sebe u crvenim izdanjima. Znate zašto?
Severina objavila fotke sebe u crvenim izdanjima. Znate zašto?

