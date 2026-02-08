Severina otvorila dušu: 'O Gospi pjevam iz ljubavi, ne iz biznisa, a političari mi ne biraju pjesme'

Severina je u petak održala sjajan koncert u sklopu fašnika u Samoboru gdje je raspjevala i rasplesala publiku. Dan kasnije je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelila svoje misli.

"Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih", napisala je pjevačica.

Nastavila je i dalje o koncertima. Njeni, piše ona, spajaju Hrvate.

"Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu u isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo nego da bi se slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar", napisala je.